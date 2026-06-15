Mireasa, sezonul 13. Schimb dur de replici între Doamna Melinda și Daniela după gală și blocări

Ediția din 15 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Tensiunile ating cote maxime în emisiune după ce Doamna Melinda a luat o decizie radicală: a blocat-o pe Daniela în raport cu Darius, Mihai și Alexandru. Gestul a declanșat o adevărată furtună în culise, transformându-se rapid într-un război al declarațiilor între cele două. Doamna Melinda își susține ferm poziția și lansează o ipoteză dură, afirmând că Daniela nu este sinceră în interacțiunile ei actuale și că se folosește de Mihai doar ca o strategie pentru a-l face gelos pe Darius după recenta lor despărțire.

Luni, 15.06.2026, 14:19