Mireasa, sezonul 14. Maria și Adrian, date la cățărări! La întoarcere, concurentul a aflat ce a spus Valentin despre el

Ediția din 25 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Maria și Adrian au petrecut timp împreună la un date la cățărări, însă la întoarcerea în casă, concurentul a avut parte de o surpriză. Beleuț i-a povestit că Valentin l-ar fi numit „papițoi”. Totodată, Simona Gherghe a anunțat cât timp mai au la dispoziție cuplurile logodite pentru a depune actele necesare în vederea căsătoriei.

Miercuri, 25.11.2026, 14:29