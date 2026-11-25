La doi ani după ce Oana Zăvoranu a mers la DIICOT reclamând că persoane apropiate lumii interlope i-ar fi spart conturile de socializare și laptopul soțului ei, ancheta a ajuns la final. Magistrații au pus punct cazului și au decis închiderea definitivă a dosarului.

Scandalul a izbucnit în noiembrie 2024, când Oana Zăvoranu a ieșit public într-o transmisiune live și a acuzat mai multe persoane cu legături în lumea interlopă că i-ar fi accesat ilegal conturile de pe rețelele de socializare. Ulterior, vedeta a depus o plângere penală la DIICOT, susținând că aceleași persoane ar fi apelat la un hacker pentru a sparge parola laptopului soțului ei, de unde ar fi copiat date personale, fotografii și filmări intime.

„Au apelat la un hacker, pentru a-i sparge parola de pe laptopul soțului meu, copiind astfel în totalitate informațiile personale și datele din laptop. Am fost contactată de persoane care m-au avertizat că se laudă că deține din acel laptop filmulețe și poze personale de-ale noastre și chiar le-a și arătat altor oameni”, susținea Oana Zăvoranu la momentul respectiv.

Decizie definitivă: dosarul a fost închis

Conform SPYNEWS.ro, după aproape doi ani de verificări, procurorii DIICOT au hotărât să oprească investigațiile și au dispus renunțarea la urmărirea penală. Iar luna aceasta, judecătorii au analizat ordonanța procurorilor și au confirmat-o printr-o hotărâre definitivă:

„Admite cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi confirmă soluţia de renunţare la urmărirea penală dispusă prin ordonanţa nr. 6627/19/P/2024. În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă”, au decis magistrații.





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Judecată pentru șantaj

Într-un alt dosar, Oana Zăvoranu este judecată pentru șantaj, alături de avocatul ei. Despre faptele celor doi inculpați, procurorii spuneau, în momentul în care aceștia au fost trimiși în judecată, în 2022:

„S-a reținut ca situație de fapt că, în calitatea sa de acționar majoritar al S.C. One Life S.R.L., inculpata Zăvoranu Ioana în perioada 08.04.2021- 23.04.2021, în contextul negocierii privind încheierea unui contract de tranzacție cu persoana vătămată pentru acoperirea unui pretins prejudiciu cauzat de persoana vătămată în cuantum de 800.000 euro societății One Life SRL pe perioada în care aceasta a fost administratorul societății, având sprijinul inculpatului Călin Ionuț Silviu (avocat al inculpatei) pe care l-a mandatat să negocieze încheierea tranzacției menționate mai sus.



(Inculpata Ioana Zăvoranu – n.r.) a constrâns persoana vătămată Furtună Ioan Bogdan prin exercitarea de presiuni psihice, ce au constat în conținutul postărilor acesteia de pe rețeaua de socializare Facebook din datele de 20.04.2021 și 21.04.2021, precum și în intervenția televizată din cadrul emisiunii Ediție specială a postului de televiziune România TV din data de 23.04.2021, în care se arată aspecte denigratoare referitoare la persoana vătămată privitor la săvârșirea unor fapte de natură penală de către aceasta, acte ce au fost exercitate în scopul obținerii pentru sine a unui folos material în mod injust în cuantum de 240.000 euro. Activitatea infracțională a inculpatului Călin Ionuț Silviu a constat în aceea că a constrâns persoana vătămată Furtună Ioan Bogdan, prin exercitarea de presiuni psihice care au constat în faptul că, sub pretextul unui posibil prejudiciu cauzat de persoana vătămată Furtună Ioan Bogdan, pe perioada în care aceasta a fost administratorul One Life S.R.L”.