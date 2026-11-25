Mihai Trăistariu face mărturisiri surprinzătoare despre o experiență care l-a marcat profund. Artistul recunoaște că nu a fost niciodată adeptul ideii de reîncarnare sau al credințelor legate de blesteme, însă o întâmplare din viața sa l-a pus serios pe gânduri.

De-a lungul anilor, Mihai Trăistariu a împărtășit publicului mai multe întâmplări ieșite din comun, care i-au stârnit curiozitatea față de lumea fenomenelor paranormale. Cântărețul a dezvăluit că mama sa, decedată în 2006, i-a apărut în vis, momente în care a simțit că primește semne și mesaje de dincolo de moarte. Totodată, artistul a povestit și despre anumite evenimente stranii care s-au petrecut chiar în casa lui și pentru care nu a găsit nicio explicație.

Mihai Trăistariu crede că mama lui s-a reîncarnat în pisica sa

Mihai Trăistariu a vorbit despre relația aparte pe care a dezvoltat-o cu pisica sa, Pufi, un animal de companie care i-a trezit amintiri puternice legate de mama sa. Artistul susține că a observat numeroase asemănări între felul în care se comporta pisica și gesturile mamei sale, care s-a stins din viață în 2006. Deși nu este o persoană care să creadă în reîncarnare sau în manifestări paranormale, cântărețul a fost impresionat de afecțiunea pe care i-o arăta Pufi. Pisica îl întâmpina de fiecare dată când revenea acasă de la concerte și obișnuia să doarmă lipită de el.

Artistul a mărturisit că, de-a lungul timpului, a fost urmărit de gândul că Pufi ar putea fi chiar reîncarnarea mamei sale, ipoteză pe care a împărtășit-o inclusiv cu apropiații. Povestea a devenit și mai tulburătoare după ce pisica a murit în vara acestui an, la vârsta de 12 ani, fiind răpusă de cancer la ficat, aceeași afecțiune care i-a provocat și moartea mamei. Mihai Trăistariu consideră că, pe parcursul anilor petrecuți împreună, Pufi i-a fost mereu alături, l-a ocrotit și i-a oferit o iubire necondiționată.

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Mihai Trăistariu mărturisește că nu exclude posibilitatea ca mama sa să fi revenit în viața lui sub forma pisicii Pufi. În viziunea artistului, aceasta ar fi încercat astfel să rămână aproape de el, să îl ocrotească și să îi ofere dragostea de care avea nevoie. Totodată, cântărețul a vorbit deschis despre dezamăgirile pe care le-a trăit în plan sentimental, mărturisind că afecțiunea pe care i-a oferit-o Pufi a avut o însemnătate aparte în viața sa.

Deși în prezent mai are trei pisici, Mihai Trăistariu spune că niciuna nu a reușit să îi ofere apropierea și tandrețea pe care le-a simțit alături de Pufi. Artistul povestește că anumite gesturi, felul în care se alinta și comportamentul felinei îi aminteau izbitor de mama sa, motiv pentru care împărtășea adesea aceste asemănări cu prietenii apropiați. Cântărețul recunoaște că unele dintre aceste coincidențe îl puneau chiar pe gânduri și îi provocau teamă, însă mărturisește că este convins că, dacă reîncarnarea există, sufletul mamei sale s-a întors la el prin intermediul lui Pufi.

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