O imagine cu un cuplu a stârnit numeroase reacții în mediul online. Gestul unui bărbat pe trecerea de pietoni a readus în discuție responsabilitățile într-o familie și implicarea partenerilor.

O fotografie în care apare o femeie cu doi copii, în timp ce bărbatul de lângă ea pare preocupat de telefon, a stârnit reacții în mediul online. Imaginea a fost însoțită de un mesaj tranșant despre responsabilitatea bărbaților în familie și despre femeile care ajung să ducă singure toate grijile. Autoarea postării a avut un mesaj special și pentru mamele de băieți.

Imaginea cu un cuplu care a revoltat România. Ce a făcut un bărbat pe trecerea de pietoni

O imagine în care apare un cuplu alături de cei doi copii ai săi a stârnit numeroase reacții în mediul online. Fotografia a atras atenția printr-un detaliu care nu a trecut neobservat. În timp ce femeia avea un rucsac în spate, o pungă în mână și un copil în brațe, bărbatul de lângă ea vorbea la telefon. Imaginea a determinat-o pe o femeie să transmită un mesaj despre responsabilitățile într-o familie și despre implicarea bărbaților în creșterea copiilor.

Postarea a fost făcută pe Instagram, de ana_nichita_. Aceasta a criticat situația surprinsă în fotografie și a ridicat o întrebare despre rolul bărbatului într-o familie. Mesajul ei a fost unul direct și s-a adresat în special femeilor care ajung să se ocupe singure de toate responsabilitățile.

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„Femeia are un rucsac în spate, o pungă în mână, un copil în brațe și un alt copil care se sprijină de umăr și vorbește fericit la telefon. Sexul tare în toată splendoarea sa? Sau... un nimic care nu își merită numele de bărbat?”, a fost mesajul transmis pe Instagram.

Mesajul transmis femeilor despre responsabilitățile într-o familie

Dincolo de fotografia care a atras atenția, autoarea postării a vorbit despre importanța implicării ambilor parteneri în viața de familie. Aceasta le-a îndemnat pe femei să nu accepte doar prezența unui bărbat în viața lor, ci să își dorească un partener care să le fie alături și să împartă responsabilitățile.

În opinia sa, grija pentru copii și treburile de zi cu zi nu ar trebui să cadă doar pe umerii femeii. Un partener trebuie să se implice prin gesturi simple, prin respect și prin ajutor oferit atunci când este nevoie.

„Dragi Femei,

Nu vă mai mulțumiți cu simpla prezență a unui bărbat în viața voastră. Alegeți un partener, nu încă un copil de care să aveți grijă!

Un bărbat nu își demonstrează masculinitatea prin vorbe, ci prin fapte, prin responsabilitate, respect, grijă și implicare.

Nu este un favor să își țină propriul copil în brațe, să ducă o sacoșă sau să își ajute soția. Este firesc!

Faptul că o femeie poate duce totul singură nu înseamnă că trebuie să o facă.”

Mesajul a continuat cu un îndemn adresat mamelor care au băieți. Autoarea a spus că educația primită în familie are un rol important în felul în care aceștia se vor comporta, mai târziu, în relațiile lor.

Aceasta a subliniat că băieții ar trebui crescuți astfel încât să înțeleagă ce înseamnă respectul, grija și implicarea într-o relație.

„Și, dragi mame de băieți (eu fiind una din ele), creșteți-vă fiii astfel încât, într-o zi, femeile de lângă ei să se simtă iubite și sprijinite, nu împovărate.

O familie se construiește în doi, iar responsabilitățile nu aparțin exclusiv femeii!”, a mai transmis femeia.

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