Isabela Monica Văduva este cea care a primit al treilea cuțit de aur de la Chefi la cuțite sezonul 18. Descoperă detalii despre concurenta care s-a alăturat echipei lui Chef Ștefan Popescu.

În ediția 6 din data de 24 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțtie, Isabela Monica Văduva a primit cuțitul de aur și a acceptat să intre direct în echipa lui Chef Ștefan Popescu, spre marea bucurie a acestuia. Descoperă în rândurile de mai jos ce detalii au ieșit la iveală despre tânăra de 28 de ani care a făcut senzație în reality show-ul de la Antena 1.

Cine este Isabela Monica Văduva, cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu la Chefi la cuțite sezonul 18. Ce poveste are tânăra

În a șasea ediție a show-ului Chefi la cuțite, Isabela Monica Văduva a decis să participe la emisiune cu o savuroasă și fină rețetă de trunchi de calcan cu piure de țelină cu beurre noisette, cu baby legume sote, crumble de migdale și un beurre blanc cu creveți.

În timp ce pregătea cu multă atenție la detalii rețeta aleasă, tânăra s-a descris ca fiind extrem de motivată și hotărâtă să obțină nu doar un cuțit de aur, ci chiar o victorie în marea finală: „Nu-mi place monotonia. Toată viața mea a fost despre a-mi asuma riscuri și de ce sî nu-mi acum și aici? Eu nu am venit pentru un cuțit, eu am venit pentru cel colorat. E locul mi-am dorit întotdeauna să fiu și nu vreau să ratez nicio șansă. Am venit cu gândul să câștig Chefi la cuțite și sper ca Chef. Sper ca Chef Orlando să nu fi dat cuțitu de aur, că după el vin”.

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Când preparatul a fost gata, jurații au ridicat cloșurile și încă din prima secundă au realizat faptul că au de-a face cu un bucătar experimentat. Curajul de a găti peștele cu os, fermitatea și perfecțiunea tăieturilor, texturile perfecte ale cărnii și ale legumelor, toate acestea au fost indicii clare cu privire la bogata experiență a concurentei din spatele ușilor. Ulterior, aceasta a pășit în platou și s-a prezentat:

Isabela Monica Văduva la Chefi la cuțite

„Mă numesc Văduva Monica, sunt din București, am 27 de ani și în prezent sunt bucătar-șef la un restaurant, dar colaborez și cu alte proiecte în paralel. Meseria aceasta o fac de șase ani de zile, iar cu partea de Chef cochetez de aproximativ de doi ani și puțin”.

Întrebată cum a început parcursul său în lumea culinară, concurenta a dezvăluit faptul că bucătăria nu a fost prima sa alegere, ci jurnalismul. Totuși, viața a luat-o prin surprindere atunci când i-a arătat o nouă menire:

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„Drumul meu nu a fost canalizat de la bun început pe bucătărie, am urmat drumul jurnalismului destul de mult timp, până la un moment dat, când nu mă mai regăseam în ceea ce făceam. Găteam destul de mult acasă, apoi soțul meu m-a înscris la un curs de bucătari. L-am urmat, așa am ajuns la un restaurant sub aripa lui Chef Patricio Massimino destul de mult timp”.

Întrebată cum este pentru ea ca femeie să aibă o echipă de bărbați, concurenta a explicat faptul că, atunci când situația o cere, are capacitatea de a se impune: „Este puțin greu ca femeie, nu o să vă mint, printre orgoliile bărbaților. Dar mă ascultă și nu se discută. Mă transform, la nevoie. Când este nevoie să urlu, eu urlu, când este nevoie să dau cu pumnul în masă, dau cu pumnul în casă”.

„Eu, acum câteva zile, am avut senzația că unul dintre concurenții veniți aici este the one pentru mine. A fost o senzație. Acesta este momentul în care cred cu adevărat. Cred că mi-am găsit cuțitul de aur”, a fost vestea complet neașteptată dată de Chef Ștefan Popescu.

Concurenta a izbucnit imediat în lacrimi, semn că visul său a prins viață.

„Mulțumesc, Chef! Promit că nu o să te dezamăgesc”, i-a zis aceasta, plină de ambiție.

„Îmi vine să plâng, îmi vine să râd, nu știu nici eu ce îmi vine să fac. Dar am primit validarea că toți acești ani au meritat și că sunt pe drumul cel bun. Toate durile, toate lacrimile, toate frustrările...A meritat totul! ”, a mai zis concurenta, la final.