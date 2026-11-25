Mireasa, sezonul 14. O place sau nu Claudio pe Anne-Mary? Doamna Flori a întrebat de ce mai stă în preajma ei

Ediția din 25 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Doamna Flori încearcă să înțeleagă ce se întâmplă între Claudio și Anne-Mary și se întreabă dacă acesta o place cu adevărat, din moment ce continuă să stea în preajma ei. Intervenția sa nu a fost însă pe placul lui Anne-Mary, care s-a arătat deranjată de faptul că doamna Flori s-a implicat în situația lor.

Miercuri, 25.11.2026, 15:46