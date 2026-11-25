Târgul de Crăciun București 2026 se deschide pe 27 noiembrie, în Piața Constituției. Ce atracții îi așteaptă pe vizitatori și când încep spectacolele?

Când se aprind luminițele de Crăciun în București în 2026. La ce oră se deschide Târgul de Crăciun din Piața Constituției | Shutterstock

Au mai rămas doar câteva zile până la deschiderea Târgului de Crăciun București 2026! Capitala intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă, iar Piața Constituției se pregătește să devină unul dintre cele mai vizitate locuri din oraș în această perioadă. Evenimentul își deschide porțile vineri, 27 noiembrie, de la ora 17:00, iar accesul publicului este gratuit.

Târgul de Crăciun București 2026 se deschide pe 27 noiembrie

Organizatorii îi invită pe bucureșteni și pe turiști să participe la o seară specială, cu muzică, colinde și momente artistice. Potrivit anunțului publicat pe pagina oficială a târgului, programul artistic va începe la ora 18:00.

„Ne așteaptă o seară plină de muzică, colinde și multă voie bună, iar noi abia așteptăm să cântăm și să dansăm împreună cu voi! Vă așteptăm în Piața Constituției începând cu ora 17:00, iar de la ora 18:00 dăm startul programului artistic. Ne vedem vineri, în fața scenei!”, au transmis organizatorii.

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Ce îi așteaptă pe vizitatori la Târgul de Crăciun din București

În perioada 27 noiembrie – 1 decembrie, scena din Piața Constituției va găzdui mai mulți artiști, care vor întreține atmosfera prin concerte și momente muzicale dedicate sărbătorilor de iarnă. Vizitatorii vor putea asculta colinde și se vor putea bucura de spectacole alături de familie și prieteni.

Nici căsuțele tradiționale nu vor lipsi. Acestea sunt pregătite să-i întâmpine pe cei care vor să descopere produse artizanale, decorațiuni de sezon și preparate specifice perioadei. Gurmanzii vor avea ocazia să încerce bunătăți tradiționale, iar cei care caută cadouri vor putea găsi diverse obiecte potrivite pentru Crăciun.

Printre atracțiile pregătite se numără și casa lui Moș Crăciun, unde cei mici vor putea intra în atmosfera poveștilor de iarnă. De asemenea, patinoarul îi va aștepta pe vizitatorii dornici de mișcare și distracție pe gheață.

Intrarea la Târgul de Crăciun București 2026 este liberă, astfel că evenimentul poate fi o alegere potrivită pentru o ieșire în familie sau o seară petrecută alături de prieteni. Odată cu aprinderea luminilor și deschiderea târgului, Piața Constituției va deveni un punct important al atmosferei festive din Capitală.

Ce a transmis Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

În perioada 27.11 - 27.12.2026, se va desfășura evenimentul cultural artistic și educațional „Târgul de Crăciun București în Piața Constituției.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, precum și pentru siguranța participanților se va restricționa traficul rutier, după cum urmează:

-în perioada 25 noiembrie 2026, ora 20:00, până la data de 02 decembrie 2026, ora 02:00, se va restricționa traficul pe prima bandă de circulație de pe Bd. Libertății, dinspre Bd. Națiunile Unite către Calea 13 Septembrie;

-în zilele de 27-30 noiembrie 2026, precum și în zilele de 01, 04-06, 11-13 și 18-27 decembrie 2026, între orele 16.00-02.00, traficul rutier se va restricționa pe Bd. Libertății, ambele sensuri, segmentul cuprins între Bd. Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie, precum și pe Bd. Unirii, ambele sensuri, segmentul cuprins între Bd. I.C. Brătianu și Piața Constituției (inclusiv cele două bretele adiacente), cu permiterea traversului în Piața Unirii pe Splaiul Independenței.

- în perioada 02 noiembrie-30 decembrie 2026, se va restricționa traficul rutier pe banda III de circulație a bretelelor adiacente parcării din Piața Constituției;

-în perioada 24 noiembrie-30 decembrie 2026, se va restricționa traficul pe prima bandă de circulație de pe Bd. Libertății, dinspre Calea 13 Septembrie către Bd. Națiunile Unite, segmentul cuprins între Calea 13 Septembrie și alveola Parchetului General și segmentul cuprins între alveola Ministerului de Finanțe și Bd. Națiunile Unite.

În zilele în care traficul rutier nu este restricționat, pentru siguranța participanților, se vor amplasa 3 treceri pentru pietoni temporare, în perioada 26 noiembrie - 27 decembrie 2026, în zona Piața Constituției și anume: 2 treceri pe breteaua care accede către aceasta dinspre Calea 13 Septembrie în zona Ministerului Mediului, iar cealaltă pe breteaua dinspre Bd. Unirii, latura aferentă Ministerului de Finanțe.

Rute ocolitoare :

- Calea 13 Septembrie – Bd. Libertății – Bd. Regina Maria;

- Calea Călărași – Splaiul Independenței – Bd. Națiunile Unite – Str. Izvor.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor de circulație şi solicită conducătorilor de autovehicule:

* să circule cu prudență şi să evite pe timpul deplasării manifestările de natură a pune în pericol siguranţa lor, dar şi a celorlalţi participanţi la trafic;

* să folosească mijloacele de transport în comun, în special metroul, pentru a evita blocajele în trafic;

* să îşi păstreze calmul şi să nu claxoneze abuziv în cazul în care se află în zone aglomerate;

* să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri care dirijează traficul pentru asigurarea fluenţei;

Pietonilor le recomandăm să circule doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înțeles intenţia de a traversa.