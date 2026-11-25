Unul din trei români consideră că AI ar putea să îl înlocuiască pe piața muncii. Cum percep angajații români transformarea tehnologică.

Unul din trei români consideră că AI ar putea să îl înlocuiască pe piața muncii.Cum percep angajații transformarea tehnologică | Open Minds

Studiu BARES.DI 2026: Inteligența artificială generează mai degrabă încredere și motivație, dar 57% dintre respondenți consideră că poate crea noi inegalități între angajați ;

33% dintre respondenți consideră posibil ca inteligența artificială să îi înlocuiască pe piața muncii, iar 34% se tem că AI le-ar putea reduce importanța rolului profesional în viitor;

56% asociază utilizarea AI în mediul profesional cu sentimente pozitive, în timp ce 25% resimt stres sau nesiguranță;

57% consideră că utilizarea AI în companii poate genera noi forme de inegalitate între angajați;

Generația Z se remarcă prin nivelul ridicat al motivației asociate AI: 41% dintre respondenții acestei generații declară că tehnologia îi face mai motivați profesional.

Cum percep angajații transformarea tehnologică

București, 24 noiembrie 2026

Unul din trei români (33%) consideră că inteligența artificială ar putea să îl înlocuiască pe piața muncii, iar 34% se tem că dezvoltarea acestei tehnologii ar putea reduce importanța rolului lor profesional în viitor, potrivit datelor din Barometrul României Responsabile, ediția Diversitate și Incluziune (BARES.DI) 2026, realizat de Cult Research la inițiativa Asociației OPEN MINDS. Cu toate acestea, AI nu este privită predominant ca o amenințare: 56% dintre participanții la studiu declară că utilizarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale în mediul profesional le generează sentimente pozitive, precum încredere și motivație.

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Aproape jumătate dintre participanții la studiu (49%) consideră că inteligența artificială poate contribui la creșterea eficienței și productivității angajaților. În același timp, 28% au o poziție neutră, iar 23% cred în mică măsură că AI crește productivitatea.

Percepția asupra avantajelor tehnologice este însă însoțită de îngrijorări privind viitorul profesional. Astfel, 34% dintre respondenți se tem că AI ar putea reduce importanța rolului pe care îl ocupă în prezent, în timp ce 44% exprimă un nivel redus al acestei temeri. Întrebați dacă AI i-ar putea înlocui pe piața muncii, 33% consideră că acest scenariu este posibil în mare măsură, în timp ce 40% apreciază că probabilitatea este redusă.

Dincolo de riscul înlocuirii, 35% dintre participanții la studiu consideră că angajații care nu reușesc să țină pasul cu AI riscă să fie marginalizați profesional. Totodată, 33% resimt presiunea de a se adapta rapid la noile tehnologii, ceea ce sugerează că transformarea digitală poate deveni și o sursă de nesiguranță pentru cei care întâmpină dificultăți în dobândirea noilor competențe.

Un sfert dintre respondenți asociază AI cu stres și nesiguranță

În ciuda preocupărilor privind viitorul locurilor de muncă, atitudinea generală față de AI este predominant pozitivă. Potrivit BARES.DI 2026, 56% dintre respondenți declară că utilizarea tot mai frecventă a AI în mediul profesional le oferă încredere și motivație. În schimb, 25% asociază această evoluție cu sentimente negative, respectiv stres sau nesiguranță profesională.

Percepțiile diferă însă în funcție de generație, domeniul de activitate și experiența profesională, ceea ce evidențiază nevoia unor abordări adaptate diferitelor categorii de angajați.

Generația X, cea mai rezervată față de AI

Generațiile Z și Y raportează niveluri apropiate de motivație asociată AI (41%, respectiv 38%), în timp ce în rândul generației X ponderea scade la 26%. Tot în Generația X, 32% dintre respondenți declară că nu s-au gândit încă la impactul AI asupra propriei activități, comparativ cu 14% din Gen Y și 15% din Gen Z.

În ceea ce privește încrederea, diferențele sunt mai reduse: 18% dintre respondenții Gen Z, 21% dintre cei din Gen Y și 22% dintre cei din Gen X declară că AI îi face să se simtă mai încrezători. Sentimentele de stres sunt raportate de 15% dintre respondenții Gen Z, 16% din Gen Y și 9% din Gen X, în timp ce nesiguranța profesională este indicată de aceeași proporție, 11%, în toate cele trei generații.

Diferențele dintre generații și dintre domeniile de activitate trebuie interpretate cu prudență, deoarece marja de eroare pentru aceste subgrupuri este mai mare decât cea a întregului eșantion.

Angajații din servicii raportează mai frecvent nesiguranță profesională, iar cei din producție resimt mai mult stresul asociat AI

Diferențele de percepție apar și între domeniile de activitate. În HoReCa și comerț, 38% dintre respondenți declară că AI îi face mai motivați profesional, comparativ cu 36% în servicii, 33% în producție și 16% în administrația publică.

În schimb, nesiguranța profesională este cel mai frecvent menționată în servicii, unde 16% dintre respondenți indică acest sentiment, față de 8% în producție și HoReCa și comerț. Stresul asociat AI este raportat de 17% dintre respondenții din producție, 14% din servicii și administrația publică și 11% din HoReCa și comerț.

Administrația publică se remarcă prin cea mai ridicată pondere a respondenților care declară că nu s-au gândit la impactul AI asupra propriei activități, respectiv 38%. Totodată, 32% dintre respondenții din acest sector afirmă că tehnologia îi face mai încrezători, cel mai ridicat procent dintre domeniile analizate.

Doar 41% dintre respondenți consideră că organizațiile le oferă suficient sprijin pentru adaptarea la AI

Pe fondul preocupărilor privind viitorul muncii, sprijinul oferit de angajatori devine un element important al transformării tehnologice. Potrivit BARES.DI 2026, doar 41% dintre respondenți consideră că organizația în care lucrează oferă suficient sprijin pentru adaptarea la noile tehnologii AI, în timp ce 29% apreciază că sprijinul este insuficient, iar 30% au o poziție neutră.

În acest context, accesul la formare, dezvoltarea competențelor digitale și comunicarea clară a schimbărilor tehnologice devin direcții importante pentru companiile care integrează inteligența artificială în activitatea curentă.

„Datele BARES.DI 2026 arată că angajații nu privesc inteligența artificială exclusiv prin prisma riscului de a-și pierde locul de muncă. Majoritatea o asociază cu încredere și motivație, însă mai puțin de jumătate simt că organizația lor îi sprijină suficient în adaptare. Aici se decide, de fapt, dacă transformarea digitală va fi una echitabilă: dacă accesul la instrumente și la formare depinde de vârstă, de domeniu sau de poziție, AI poate adânci diferențele dintre angajați în loc să le reducă. Pentru organizații, provocarea nu este doar să introducă tehnologia, ci să se asigure că toți angajații au o șansă reală de a o folosi”, susține Mirela Tănase, vicepreședinte OPEN MINDS.

57% consideră că AI poate crea noi inegalități între angajați

Una dintre cele mai importante concluzii ale BARES.DI 2026 privește impactul potențial al inteligenței artificiale asupra echității profesionale. Astfel, 57% dintre respondenți consideră că utilizarea AI în companii poate genera noi forme de inegalitate între angajați. Dintre aceștia, 18% apreciază că acest risc există în mare măsură, iar 39% într-o anumită măsură.

Rezultatele atrag atenția asupra modului în care beneficiile tehnologiei pot fi distribuite între angajați. Diferențele de acces la instrumente AI, de pregătire profesională sau de capacitate de adaptare pot deveni surse potențiale de inegalitate, dacă organizațiile nu asigură oportunități echitabile de dezvoltare. Acestea reprezintă riscuri percepute de respondenți, nu efecte deja demonstrate de cercetare.

Rezultatele integrale BARES.DI 2026, prezentate la Conferința OPEN MINDS din 3 decembrie

Inteligența artificială este una dintre cele trei teme noi analizate de BARES.DI 2026, alături de transparența salarială și reintegrarea profesională după probleme grave de sănătate. Rezultatele integrale ale studiului vor fi prezentate pe 3 decembrie, la cea de-a patra ediție a Conferinței OPEN MINDS, organizată la Cineplexx Băneasa, sub conceptul „România, în oglindă”.

Evenimentul va reuni lideri din business, specialiști în resurse umane și reprezentanți ai societății civile, pentru a dezbate provocările diversității și incluziunii în România și soluțiile prin care organizațiile pot răspunde acestora.

Despre studiu: Barometrul României Responsabile, ediția Diversitate și Incluziune (BARES.DI) 2026, este un studiu sociologic realizat de Cult Research la inițiativa OPEN MINDS. Cercetarea a fost desfășurată în iunie 2026, prin metoda CAWI (chestionar online), pe un eșantion de 806 respondenți cu vârste între 18 și 65 de ani, reprezentativ la nivel național pentru populația activă cu acces la internet. Marja de eroare declarată este de ±3,5%.

Despre OPEN MINDS - Asociația Puternici prin Diversitate și Incluziune

OPEN MINDS - Asociația Puternici prin Diversitate și Incluziune, înființată în anul 2023, este o organizație nonguvernamentală care facilitează implicarea companiilor în viețile comunităților locale, prin acțiuni cu impact pozitiv care generează atașament, credibilitate și încredere. Asociația integrează agendele organizațiilor cu inițiative ale societății civile, în abordări pe termen lung și cu impact sporit.

Asociația este dedicată dezvoltării proiectelor educaționale și sociale, promovând inovația și designul empatic pentru a sprijini diverse categorii de beneficiari. Cu sprijinul partenerilor săi, OPEN MINDS continuă să creeze oportunități de dezvoltare și incluziune pentru comunități vulnerabile.

Despre BARES.DI

Barometrul României Responsabile, ediția Diversitate și Incluziune (BARES.DI) este un studiu sociologic dezvoltat de Cult Research pentru OPEN MINDS, care analizează percepțiile și comportamentele privind diversitatea și incluziunea în România. Ediția 2026 a fost realizată prin metoda CAWI, pe un eșantion de 806 respondenți din populația activă cu acces la internet, cu o marjă de eroare declarată de ±3,5%. Studiul include trei module noi: inteligența artificială, transparența salarială și reintegrarea profesională după probleme grave de sănătate.

Despre Cult Research

De 17 ani, Cult Research se angajează să furnizeze perspective și informații valoroase care contribuie la o înțelegere mai bună a fenomenelor din societate și la adaptarea organizațiilor la aceste realități. Oferind analize și date pe diverse subiecte de interes național, compania își propune să contribuie la formarea unei societăți în care calitatea vieții este îmbunătățită constant.