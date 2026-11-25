Papa Francisc a vorbit în jurnalul său despre o criză spirituală profundă, viziuni tulburătoare și experiențe pe care le-a descris drept întâlniri cu diavolul.

Papa Francisc, mărturisiri tulburătoare despre criza spirituală prin care a trecut. Ce a povestit despre întâlnirile cu diavolul | Getty Images

Papa Francisc a trecut printr-o profundă criză spirituală și a avut experiențe pe care le-a descris drept întâlniri cu diavolul. Dezvăluirile apar în fragmente din jurnalul său personal, publicate de Vatican. În însemnările sale, fostul Suveran Pontif vorbește despre cele mai dificile momente ale vieții sale, despre propriile temeri și ispite, dar și despre felul în care credința l-a ajutat să depășească perioadele de cumpănă.

Papa Francisc, mărturisiri tulburătoare în jurnalul personal

Una dintre cele mai puternice mărturisiri este legată de scandalul abuzurilor sexuale din Biserica Catolică. În iunie 2018, după ce a fost confruntat cu amploarea problemelor din Chile, Papa Francisc a scris că a simțit că a văzut „intrarea în iad”.

Potrivit însemnărilor sale citate de ABC, acesta a fost unul dintre momentele care l-au marcat profund în timpul pontificatului.

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Papa Francisc a vorbit despre întâlnirile cu diavolul

Jurnalul cuprinde și relatări despre trei experiențe pe care Francisc le-a descris ca întâlniri cu diavolul. Două dintre acestea ar fi avut loc în Buenos Aires, iar cea de-a treia, după călătoria dificilă pe care a efectuat-o în Chile, în 2018.

Fragmentele publicate prezintă aceste episoade drept viziuni intense, pe care fostul papă le-a perceput ca fiind extrem de tulburătoare. Cartea oferă astfel o perspectivă asupra felului în care Francisc și-a trăit propriile încercări spirituale, dincolo de imaginea publică a liderului Bisericii Catolice.

O altă perioadă dificilă a început în ianuarie 2021. Potrivit volumului citat de CNN, la 24 ianuarie, Francisc se afla la începutul unei crize spirituale profunde, legate de propriile tentații și de felul în care privea exercitarea puterii. Acesta se temea de posibilitatea de a ajunge să o folosească în mod abuziv, asemenea unei autorități absolute.

Criza a fost însoțită și de probleme de sănătate. În iulie 2021, Papa Francisc a fost internat timp de zece zile pentru o intervenție chirurgicală la colon, în urma căreia i-au fost îndepărtați aproximativ 33 de centimetri din intestinul gros. Cardinalul Víctor Manuel Fernández, cel care a îngrijit publicarea jurnalului, a oferit detalii despre durerile puternice cu care se confrunta fostul Suveran Pontif.

Ce dezvăluie jurnalul personal al fostului Suveran Pontif

Volumul, publicat în mai multe limbi, cuprinde însemnări care încep din 1992, pe vremea când Jorge Mario Bergoglio era episcop auxiliar de Buenos Aires. Acestea continuă din perioada în care a fost cardinal și apoi papă, ultima notă fiind datată 18 august 2024.

Cartea a fost pregătită de cardinalul Víctor Manuel Fernández, apropiat al lui Francisc și responsabil de departamentul pentru doctrină al Vaticanului. Acesta a explicat că fostul papă și-a dorit ca scrierile să fie făcute publice. Fernández figurează ca autor al volumului, deoarece a adăugat explicații și context în jurul însemnărilor personale.

Jurnalul îl prezintă pe Francisc ca pe un om extrem de exigent cu sine, care și-a notat îndoielile, sentimentul de nevrednicie și momentele de disperare. În același timp, scrierile evidențiază încrederea sa în milostivirea lui Dumnezeu și convingerea că numai credința îl poate călăuzi în perioadele cele mai dificile.

Publicarea unor astfel de însemnări personale nu este fără precedent în istoria Bisericii Catolice. Autobiografia Papei Ioan al XXIII-lea, „Jurnalul unui suflet”, a apărut în 1960. În cazul Papei Ioan Paul al II-lea, notițele personale au fost publicate în 2014, deși acesta își exprimase dorința ca ele să fie distruse după moartea sa.