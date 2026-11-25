Simona Gherghe a anunțat la Mireasa că cele două cupluri logodite mai au o săptămână pentru a decide dacă depun actele de căsătorie. Ce le-a transmis prezentatoarea Claudiei, lui Valentin, Mariei și lui Adrian.

Anunț important pentru Claudia și Valentin, dar și pentru Maria și Adrian, la Mireasa. Cele două cupluri logodite au la dispoziție încă o săptămână pentru a decide dacă vor depune actele de căsătorie.

Ce le-a transmis Simona Gherghe celor două cupluri logodite de la Mireasa

În ediția de astăzi, 25 noiembrie, a emisiunii Mireasa, Simona Gherghe a anunțat oficial că mai este doar o săptămână până la momentul depunerii actelor de căsătorie. Cele două cupluri vizate sunt Claudia și Valentin, respectiv Maria și Adrian.

Prezentatoarea le-a îndemnat să nu se grăbească și să se gândească foarte bine dacă sunt pregătite pentru căsătorie. Aceasta le-a explicat că decizia nu trebuie luată doar pentru că se află în competiție, ci trebuie să țină cont de ceea ce își doresc cu adevărat.

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„Oficial vă spun că mai avem exact o săptămână până la depunerea actelor. Cei care vor să facă acest lucru. Două cupluri logodite: Claudia - Valentin și Maria și Adrian.

Vă rog să vă gândiți foarte serios pentru că este o decizie pe care e bine să o luați o singură dată în viață, să analizați pe toate părțile decizia asta, dacă vreți să faceți aici sau afară, ce presupune să te angajezi la o căsnicie, că nu e o glumă”, a spus Simona Gherghe la Mireasa.

Simona Gherghe le-a recomandat să discute și cu mamele lor

Simona Gherghe le-a sugerat celor patru concurenți care și-ar dori să facă pasul cel mare să le implice și pe mamele din casă în această decizie. Ea consideră că acestea au experiența unei vieți de familie și le pot vorbi atât despre momentele frumoase, cât și despre perioadele mai dificile dintr-o căsnicie.

Mesajul prezentatoarei a fost unul clar. Căsătoria nu înseamnă doar o ceremonie și o petrecere, ci și responsabilitate, răbdare și implicare din partea ambilor parteneri.

„Puteți să le luați și pe mame în procesul ăsta, pentru că sunt femei care au familii și pot să vă explice cum e și cu bine, și cu greu. Căsnicia vine și cu greu. Vă gândiți foarte serios dacă le depuneți”, a mai transmis prezentatoarea.

Depunerea actelor nu înseamnă că trebuie să se căsătorească în finala Mireasa

Simona Gherghe a ținut să facă și o precizare importantă pentru cele două cupluri. Chiar dacă vor decide să depună actele de căsătorie, acest lucru nu înseamnă că sunt obligate să facă nunta în finala emisiunii.

Astfel, Claudia și Valentin, dar și Maria și Adrian, trebuie să se gândească bine la ceea ce își doresc și să ia decizia fără presiunea momentului.

„O spun cum am spus și ieri, dacă vă depuneți actele, nu înseamnă că este obligatoriu să vă căsătoriți în finală”, a explicat Simona Gherghe.

Prin urmare, următoarea săptămână va fi una importantă pentru cele două cupluri logodite de la Mireasa. Claudia și Valentin, dar și Maria și Adrian, au de analizat dacă sunt pregătiți să facă acest pas și dacă își doresc să își continue povestea împreună și după încheierea emisiunii.

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