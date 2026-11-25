Claudio de la Mireasa a explicat de ce nu își dorește o relație cu Anne Mary, deși recunoaște că există atracție între ei. Ce a spus concurentul despre viitorul lor, atât în emisiune, cât și în afara ei?

Claudio de la Mireasa a spus de ce nu vrea o relație cu Anne - Mary, deși există atracție între ei | Antena Stars

Claudio a vorbit deschis despre apropierea dintre el și Anne Mary și a explicat de ce nu își dorește să formeze un cuplu cu aceasta. Deși recunoaște că există atracție fizică între ei și că o consideră o femeie inteligentă, concurentul spune că nu simte că este momentul potrivit pentru o relație.

Claudio recunoaște că este atras de Anne Mary

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile iubirii, în timpul unei discuții cu Raluca Preda, care a vrut să afle ce îl împiedică pe Claudio să facă următorul pas.

În timpul discuției, Raluca Preda l-a întrebat pe Claudio dacă Anne Mary îl atrage din punct de vedere fizic. Concurentul nu a ezitat să răspundă și a recunoscut că între ei există o atracție.

Articolul continuă după reclamă

„E o atracție între noi, e clar”, a spus Claudio.

De asemenea, acesta a fost întrebat dacă o consideră pe Anne Mary o persoană inteligentă. Răspunsul său a fost unul afirmativ.

„Sigur că da”, a răspuns concurentul de la Mireasa.

Așadar, Claudio nu a negat nici atracția dintre ei, nici calitățile pe care le vede la Anne Mary. Cu toate acestea, lucrurile nu par să fie suficiente pentru a începe o relație.

De ce nu vrea Claudio o relație cu Anne Mary

Întrebarea principală a venit atunci când Raluca Preda a vrut să afle ce îl face pe Claudio să spună nu unei relații cu Anne Mary. Concurentul a explicat că nu vrea să folosească distanța sau caracterul fetei drept motive pentru decizia sa.

Acesta consideră pur și simplu că nu există dorința necesară pentru a construi o relație în acest moment. Mai mult, Claudio a spus că niciunul dintre ei nu vede un viitor împreună, cel puțin în condițiile actuale.

„Nu vreau să caut scuze nici despre distanță, nici despre caracterul ei, că era foarte ușor. Pur și simplu nu e să fie o relație. Cum să am o relație când nu e momentul, sau când nu e dorință... Cum am zis, mai sunt trei săptămâni până se termină emisiunea și niciunul dintre noi nu vedem o relație în momentul de față, nici acum, nici afară”, a explicat Claudio.

Crina, mama lui Claudio de la Mireasa, noi declarații despre noaptea petrecută de fiul ei cu Anne

Noaptea petrecută de Claudio alături de Anne continuă să provoace discuții în casa Mireasa. De această dată, mama concurentului a făcut noi declarații despre apropierea dintre cei doi și și-a spus părerea despre intențiile fiului său. Crina este de părere că tânărul nu își dorește o relație serioasă cu Anne și că privește totul mai degrabă ca pe o aventură de-o noapte.

Femeia a explicat că, în cadrul emisiunii Mireasa, concurenții au venit pentru a cunoaște persoane alături de care ar putea construi o relație. Din acest motiv, consideră că fiul său ar trebui să își clarifice intențiile și să nu îi ofere fetei speranțe dacă nu își dorește ceva serios.

„E clară treaba că nu vrea nimic serios cu ea. El crede că e o aventură de-o noapte: Am găsit-o și eu pe una, dacă vrei să fii cu mine, ne iubim și noi în seara asta, dacă vrei să mai fii cu mine mâine, bine, dacă nu, nu”, a spus doamna Crina.

Citește și: O fostă concurentă de la Mireasa, sezonul 13, a divorțat. A făcut primele declarații despre separare