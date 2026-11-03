Adrian nu și-a mai putut stăpânii nervii și a avut o replică jignitoare pentru Anne, iar camerele de filmat au surprins totul. Concurenta a început să plângă în ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa.

În ediția trecută a emisiunii Mireasa, Adrian și-a exprimat nemulțumirea cu privire la relația de prietenie pe care o are Maria, iubita lui, cu Anne. În ediția din 3 noiembrie 2026 a reality show-ului, concurentul a jignit-o, iar tânăra a cedat psihic și a început să plângă. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat, de fapt.

Adrian, replică jignitoare pentru Anne, de față cu toți, la Mireasa! Concurenta a început să plângă. Ce s-a întâmplat în ediția din 3 noiembrie 2026

Anne a părut deranjată de faptul că Adrian nu privește cu ochi buni prietenia ei cu Maria. Aceasta din urmă a vrut să aducă anumite lămuriri, dar Anne i-a spus că „toți vor scăpa de ea în patru zile”.

Dar Adrian nu lăsa garda jos și rămâne pe poziție vis-a-vis de Anemarii: „Eu înțeleg că un om se va schimba. Ți-am mai spus cu chestiile astea și cu impunerile, da? Am zis că nu mă mai bag. Nu mai mă bag în nicio discuție. De fapt, nici nu mai m-am băgat foarte bine. Să nu mai fac pe Cupidon. Am ajuns la un numitor comun amândoi. Să nu ne supărăm din așa ceva. În live, nu știu ce te deranjează, dar duci drumul la mână. Mie nu-mi plac chestiile astea, că nu suntem copii”, a zis Maria.

„Da, pentru că mă deranjează că îi tot ții isonul. Bă, iubire, ascultă-mă, lasă-mă să vorbesc și eu”, a spus Adrian, care din nou și-a exprimat nemulțumirea cu privire la prietenia dintre Maria și Anne.

Ulterior, în Live, Maria a spus că îl alege pe Adrian, dar că nu poate să dea în Anne, pentru că „eu am făcut și mai urât decât în ea în emisiune”.

Adrian a acuzat-o pe Anne de egoism, lucru ce a înfuriat-o pe Anne. Între ea și Andrei Beleuț și Adrian s-a născut o ceartă de proporții, iar tânăra a început să plângă.

„Eu nu mai fac nimic. Oricum, vineri plec acasă și ați scăpat și puteți să fiți toți fericiți că eu sunt o problemă pentru toată lumea în casa asta. Abia aștept să scap de voi! Sincer, abia aștept. Ce ai spus, Adrian? N-ai tu liniște în relația cu Maria?”, a spus Anne.

„Bă, dar nu ești tu neliniștea mea, mă, pentru mine ești zero barat, în relația mea”, a fost replica acidă și jignitoare a concurentului.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi tot ce au discutat concurenții din casa Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.