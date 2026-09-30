La 5 zile de la eveniment, Delia a împărtășit pe rețelele sociale imagini de la botezul fiului său. Soția lui Liviu a fost foarte încântată de decor și de tot ceea ce s-a întâmplat în acea zi.
Delia și Liviu din sezonul 9 Mireasa și-au botezat fiul. Cine sunt nașii lui Aris Matheo + imagini de la eveniment
„Așa a arătat o parte din povestea botezului băiețelului nostru, Aris Matheo . Un decor exact așa cum ni l-am imaginat: elegant, delicat și plin de detalii alese cu suflet, în nuanțe calde de alb, crem, auriu și verde. Fiecare colțișor a fost construit de mine și a contribuit la atmosfera unei zile pe care nu o vom uita niciodată. Am sărbătorit alături de oamenii dragi nouă. O zi pregătită cu multă iubire pentru Aris Matheo și o amintire pe care o vom purta mereu în suflet.
Delia a publicat imagini cu micul Aris, îmbrăcat într-un costum elegant și înconjurat de baloane verzi. De asemenea, micul Aris a fost înconjurat de toți cei care îl iubesc, mai ales părinții, bunicii și nașii: Alina și Liam Fullard.
Delia și Liviu au devenit părinți pe 23 mai 2026. Pe 23 august, Delia a anunțat că ea și Liviu au aniversat un an de la cununia religioasă și 3 luni de când au devenit părinți: „Astăzi, 23 august, sărbătorim două dintre cele mai frumoase daruri ale vieții noastre. Bebelușul nostru împlinește 3 luni, trei luni de când ne-a făcut inimile mai pline și iubirea mai mare decât ne-am fi imaginat vreodată.Iar noi sărbătorim 1 an de la nunta noastră, un an de când ne-am promis iubire înaintea lui Dumnezeu.
Acum un an eram doi, uniți prin iubire și credință, iar astăzi suntem trei – o familie.
La mulți ani nouă pentru primul nostru an de căsnicie și la multe luni binecuvântate, iubirea noastră mică! 23.08 – o zi care va avea mereu un loc special în inimile noastre”, a transmis Delia pe rețelele sociale.
Liviu și Delia s-au cunoscut în casa Mireasa, s-au îndrăgostit, s-au cununat civil în emisiune și au câștigat sezonul. Acum, sunt doi părinți împliniți.
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