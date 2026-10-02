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„Am câștigat Asia Express” Mirela Retegan, declarații ce i-au făcut pe fani să se mire din plin. Revelația avută de concurentă

Mirela Retegan și-a luat prin surprindere fanii atunci când a publicat mesajul: „Am câștigat Asia Express”. Descoperă despre ce este vorba.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 02 Octombrie 2026, 17:27 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 17:35
Descoperă ce declarații a făcut Mirela Retegan și de ce a spus că „a câștigat Asia Express” | Antena 1
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Mirela Retegan a fost nevoită să participe la o serie de probe extrem de dificile, în urma cărora aceasta a avut parte de o revelație purternică, ce a determinat-o să spună că „a câștigat Asia Express”. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Mirela Retegan, declarații ce i-au făcut pe fani să se mire din plin: „Am câștigat Asia Express”. Revelația avută de concurentă după o misiune

În ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, concurenții intrați la cursa pentru ultima șansă au ajuns la canionul Zhangjiajie, locul din China unde turiștii vin nu doar să admire fascinantul peisaj, ci și să își testeze din plin curajul mergând pe cel mai mare pod de sticlă din lume sau încercând să se dea pe cea mai lungă tiroliană din China, de 1.500 de metri lungime, ce poate atinge viteze amețitoare. O altă probă la care au participat echipele a fost mersul pe muchia unei stânci aflate lângă o prăpastie.

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De fiecare dată, Mirela Retegan și-a făcut curaj și a acceptat să își depășească limitele. Dacă în tiroliană a avut puterea de a se relaxa, la proba cu mersul pe muchia stâncii a avut o adevărată revelație. Vedeta a spus că nu a mai simțit frica, ci un imens curaj. Cu lacrimi de emoție în ochi, aceasta a mărturisit faptul că la proba aceea „Dumnezeu a ținut-o în brațe”.

Mirela Retegan la Asia Express

Mirela Retegan la Asia Express

Ulterior, pe pagina sa de Instagram, Mirela Retegan a făcut declarații ce i-au făcut pe fani să se mire din plin:

„Am câștigat Asia Express!

Sau Oscarul. Sau Grammy-ul. Sau orice alt trofeu care există pe lumea asta și care este dovada succesului suprem în muncă, perseverență,și curaj.

În Marele Canion al Chinei, am concurat cu toate fricile mele și le-am învins.

Mirela Retegan la Asia Express

Mirela Retegan la Asia Express

Am câștigat pentru mine, pentru relația mea cu Maya, pentru felul în care mă privesc mama, angajații, oamenii dragi și oamenii care nu mă cunosc, dar se uită la televizor și caută oameni ca ei — oameni care fac lucruri extraordinare.

Pentru viața mea, aseară am câștigat mult mai mult decât un trofeu.

Tot ce vine după această zi este un bonus în această competiție.
Eu cu ziua asta voi rămâne în suflet toată viața și când o să-mi fie greu sau vocile din jurul meu o să spună altceva, o să mă întorc la această zi și o să-mi amintesc cine sunt și ce puteri extraordinare a pus Dumnezeu în mine.

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Mulțumesc, @mayasorian .Așa cum am promis, într-o zi o să revenim acolo. Iar dacă nu vom reuși împreună, sper că vei merge cu copiii tăi și le vei spune că acolo bunica lor și-a dat testul curajului.

Mulțumesc, @mona.segall ,pentru că faci posibil acest show, din care oamenii își iau atât de multă putere.
Tu și echipa ta sunteți imbatabili.
Aș vrea să te țină Dumnezeu sănătoasă și inspirată mulți ani, pentru că reușești să transformi niște experiențe în cele mai frumoase povești de viață .

colaj foto cu mirela retegan la asia express
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Asia Express continuă. Să ne jucăm mai departe , până unde ne țin puterile”, a fost mesajul complet neașteptat publicat de Mirela Retegan pe pagina sa oficială de Instagram.

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