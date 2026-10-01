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Maya, cu lacrimi în ochi la Asia Express! Mărturisirea dureroasă despre mama ei: „Mă gândesc cu groază la acel moment”

Maya a făcut o mărturisire dureroasă despre mama ei, în ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 22:30 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 22:37
Descoperă ce a mărturisit concurenta, în ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express | Antena 1
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Au fost momente extrem de emoționante în ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1. După ce a văzut ce a putut să facă mama ei la una dintre misiuni, Maya a făcut o confesiune dureroasă și emoționantă. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba.

Maya, cu lacrimi în ochi la Asia Express! Mărturisirea dureroasă despre mama ei, în ediția din 1 octombrie 2026

La una dintre misiuni, pentru a putea obține medalia de platină, concurenții au fost nevoiți să meargă cu grijă pe muchia muntelui. Dornică să își depășească limitele, Mirela Retegan a decis să accepte provocarea.

„E mama mea! Ești foarte tare! Știam despre tine că ești șmecheră, dar nu m-am gândit că ești atât de șmecheră!”, a zis tânăra, uluită.

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Chiar și Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au părut impresionate de curajul ei, în timp ce Alin Alexuc și Gabi Torje s-au certat, după ce acesta din urmă a refuzat să facă proba.

Echipată corespunzător, Mirela Retegan a pornit pe traseu și chiar a reușit să obțină medalia de platină. Nu mici au fost emoțiile atunci când vedeta s-a reîntâlnit cu Maya:

„Ai făcut ceva ce foarte puțini oameni pot să facă”, i-a zis aceasta, extrem de mândră.

„Doamne, ce adrenalină!”, a zis vedeta, când și-a revăzut fata.

Acesta a fost momentul în care tânăra a făcut o confesiune extrem de emoționantă despre mama ei: „Când eu eram mică obișnuiam să o văd pe mama puternică. Ea încă este. Dar mama, înaintând probabil în vârstă, a devenit din ce în ce mai firavă și mă gândesc cu groază la momentul în care eu va trebui să trăiesc fără ea. Iar eu, când am văzut-o pe ea la 55 de ani cățărându-se pe munți și mergând cu tiroliana, mi-a alinat frica. Și ai avut dreptate, faptul că te-am văzut pe tine făcând asta m-a motivat și m-a inspirat”.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Cea mai periculoasă probă de la Asia Express! Concurenții, față în față cu frica: „Te uitai și îți vedeai viața”...
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