Anne-Mary s-a supărat pe Claudio la petrecerea de la Mireasa, după ce au discutat despre posibilitatea ca acesta să danseze cu alte fete. Ce i-a spus concurenta.

Anne-Mary, geloasă pe Claudio după ce a dansat cu alte fete la petrecere: "Dacă mai dansezi cu vreo fată..." | antena 1

Anne-Mary și Claudio au avut parte de un moment tensionat la petrecerea din casa Mireasa. Discuția dintre cei doi a pornit de la o întrebare aparent banală, însă a scos la iveală gelozia concurentei și nemulțumirea acesteia față de posibilitatea ca iubitul ei să danseze cu alte fete. Anne-Mary i-a transmis clar că nu ar accepta un astfel de gest și a ajuns să îl amenințe în glumă că îi va „sparge fața”.

Anne-Mary, deranjată de ideea că Claudio ar putea dansa cu altă fată

Totul a început când Anne-Mary l-a întrebat pe Claudio dacă este „cavalerul” ei sau al lui Beleuț. Băiatul i-a răspuns că este al lui Beleuț, iar replica nu a fost suficientă pentru a încheia discuția.

Concurenta i-a spus că nu își dorește să se repete istoria și l-a avertizat că, dacă va dansa cu vreo fată, îi va sparge fața. Claudio a încercat să o liniștească și i-a explicat că nu are motive să reacționeze astfel.

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Anne-Mary a insistat, susținând că nici lui nu i-ar conveni dacă ea ar dansa cu alți băieți. În schimb, Claudio a încercat să îi explice că nu este în regulă să vorbească în acest fel și că trebuie să existe respect între ei.

Claudio a încercat să calmeze situația

Discuția a continuat, iar Anne-Mary a făcut o diferență între dansul cu un băiat și cel cu o fată. I-a spus că nu ar avea nimic împotrivă să danseze cu Beleuț, însă nu ar accepta să îl vadă dansând cu alte concurente.

Claudio i-a amintit că, în acel moment, sunt colegi în competiție și a sugerat că între ei există încă lucruri nerezolvate, pe care le vor lămuri.

„E ceva nerezolvat aici, dar rezolvăm noi”, i-a spus el.

La final, Claudio a continuat să o provoace cu o întrebare: ce s-ar întâmpla dacă ar dansa cu Maria? Rămâne de văzut dacă momentul de la petrecere va duce la o nouă discuție între cei doi și dacă Anne-Mary își va menține poziția față de apropierea lui Claudio de celelalte fete.