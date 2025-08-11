Începând cu 11 august, Andreea Frățilă își face din nou apariția în fața telespectatorilor cu un nou sezon al emisiunii Mireasa. Direct din culise, o experiență televizată încărcată de emoție și momente inedite.

Difuzată de luni până vineri, între orele 13:00 și 13:30, la Antena Stars și pe AntenaPLAY, producția reprezintă o continuare firească a universului îndrăgitului reality show matrimonial Mireasa. În fiecare ediție, telespectatorii vor avea ocazia să pătrundă dincolo de camere, acolo unde poveștile de dragoste și emoțiile se trăiesc la intensitate maximă.

Astăzi, de la ora 13:00, Andreea Frățilă deschide un nou sezon al emisiunii Mireasa. Direct din culise, la Antena Stars!

Emisiunea aduce interviuri exclusive, reacții spontane și mărturii sincere ale concurenților și familiilor lor, dezvăluind tensiuni, bucurii și secrete din spatele ușilor închise ale casei Mireasa. Și, așa cum Andreea Frățilă a obișnuit deja publicul, fiecare episod devine o invitație de a trăi alături de protagoniști, clipă de clipă, tot ce înseamnă povestea lor.

Înainte de startul noului sezon, Andreea Frățilă declară: “Sunt extrem de entuziasmată să anunț că, începând din 11 august, revin în fața telespectatorilor cu un nou sezon „Mireasa. Direct din culise”! Abia aștept să redeschidem porțile unei noi aventuri emoționante, să descoperim împreună povești de iubire, oameni frumoși, caractere puternice, alegeri curajoase și trăiri autentice. Se anunță un sezon plin de surprize, intensitate și momente care ne vor ține cu sufletul la gură. Pentru mine, fiecare sezon este un nou început, o nouă șansă de a fi aproape de cei de acasă și de a le arăta ce nu se vede pe ecran, emoțiile din culise, gândurile nespuse, realitatea din spatele deciziilor. Le mulțumesc celor care ne urmăresc, ne scriu, ne susțin și trăiesc alături de noi aceste povești. Ne revedem cu emoție, curiozitate și multă dorință de a descoperi iubirea în toate formele ei.”.

Emisiunea Mireasa. Direct din culise va putea fi urmărită în fiecare zi, începând cu 11 august, de luni până vineri, de la 13:00, la Antena Stars și pe AntenaPLAY.