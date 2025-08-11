Mireasa, sezon 10. Ionela și Robert au devenit părinți. Tânăra a născut într-o zi cu simbolistică importantă pentru ei

S-au cunoscut în sezonul 10 Mireasa și au devenit părinți pe 10 august 2025. Ionela și Robert sunt în culmea fericirii după ce s-a născut primul lor copil.

David Noah s-a născut pe 10 august 2025. Anunțul a fost făcut de fericitul tătic.

Ionela și Robert au devenit părinți. Tânăra a născut într-o zi cu simbolistică importantă pentru ei. Ce a anunțat fericitul tătic

„Oficial David Noah a apărut pe lume pe data de 10 (întâmplare sau nu cunoscându-ne în sezonul cu numărul 10 Mireasa). Voi rămâne recunoscător formatului Mireasa care a fost modul lui Dumnezeu de a comunica cu noi”, a scris Robert de la Mireasa, pe Instagram.

Ionela și Robert au conceput copilul în emisiunea Mireasa, cei doi aflând despre sarcina fetei pe vremea cât încă erau concurenți.

Ionela și Robert s-au logodit și au avut parte de o noapte la hotel pe 30 noiembrie. Pe 15 decembrie tânăra a făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Robert a aflat că va deveni tătic în direct la Mireasa, în ediția de pe 16 decembrie, când Simona Gherghe i-a oferit o hăinuță de bebeluș pe care scria „Ne vedem în curând!”.

După ce a văzut testul pozitiv, Ionela a fost și ea foarte surprinsă spunând că nu crede că este pregătită să devină mamă. Fata a primit încurajări din partea fetelor și a mamelor din casă.

„Orice ar fi eu oricum îl păstrez. Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amețeală când am venit de la fantasy date. Știam cumva care sunt simptomele”, a spus Ionela.

Ionela și Robert au spus „Da” în Finala Mireasa, sezon 10 și și-au jurat iubire pentru tot restul vieții. Viitorii părinți s-au cununat civil sub ochii înlăcrimați ai celor dragi.

Cei doi și-au rostit jurăminte superbe.

Robert: După cum știi, nu e genul meu să-mi verbalizez emoțiile. Îți promit, de fapt vă promit, ție și sufletului care e în tine, că n-m să vă las niciodată și o să fiu la bine și greu. Te iubesc și o să te privesc cu același foc și la 90 de ani.

Ionela: Îți mulțumesc că mi-ai schimbat viața și că m-ai iubit cum nu m-a iubit nimeni până acum. Tu ești cel mai special bărbat din viața mea. M-ai făcut să descopăr că pot fi și copilăroasă și drăgăstoasă. Putem trece și prin furtună și prin soare. Vreau să-ți spun că te voi iubi până la sfârșitul lumii și indiferent de ce s-ar întâmpla, nimic nu poate fura dragostea pe care ți-o port.