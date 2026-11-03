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Băieții, verdict dur pentru Anne, la Mireasa! Andrei Beleuț s-a dezlănțuit la adresa concurentei. Ce a zis despre Veronica

În ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, Andrei Beleuț s-a dezlănțuit și a avut un verdict dur pentru Anne și pentru Veronica.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 14:00 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 14:55
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Petrecerea de sâmbătă și scandalul de după, dintre Veronica și Anne, nu au fost trecute cu vederea de băieți. Discuții aprinse au luat naștere în casa lor și camerele de filmat au surprins totul, în ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii. Concurenții au avut chiar un verdict dur pentru Anne, iar Andrei Beleuț s-a dezlănțuit. Descoperă ce a spus despre Veronica și despre „rivala” ei.

Băieții, verdict dur pentru Anne, la Mireasa! Andrei Beleuț s-a dezlănțuit la adresa concurentei. Ce a zis despre Veronica

În ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, casa băieților „fierbea” din cauza unor discuții aprinse, ce au fost surprinse de camerele de filmat. Băieții nu au ezitat să își exprime părerile despre cele mai recente scandaluri dintre Anne și Veronica, ba chiar au avut un verdict dur la adresa lor.

Andrei Beleuț părea cea mai furios dintre toți și concurentul a avut doar cuvinte dure la adresa celor două, din cauza comportamentului pe care l-au manifestat în ultima perioadă.

Situația celor două a fost analizată în detaliu și chiar și Valentin a fost tranșant: „Amândouă trebuiau să iasă. Trebuiau să fie eliminate. Ne afectează și pe noi certurile lor”.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Claudio, noul concurent din casa Mireasa, a oferit un buchet de flori uneia dintre fete! Ce concurentă i-a atras atenția... Adrian, replică jignitoare pentru Anne, de față cu toți, la Mireasa! Concurenta a început să plângă. Ce s-a întâmplat...

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