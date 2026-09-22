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Care este statusul relației dintre Paula și Alberto din sezonul 14 Mireasa, după ce s-a aflat povestea dintre tânără și fostul

În emisia live a sezonului 14 Mireasa de pe 22 septembrie 2026 Paula și Alberto au apărut ținându-se strâns de mână, deși între ei au fost tensiuni.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 12:38 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 14:45
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După ce a fost expusă povestea Paulei cu fostul iubit, Alberto a tunat și a fulgerat. Totuși, în emisia live de Mireasa de pe 22 septembrie 2026, cei doi au apărut ținându-se de mână.

Alberto și Paula au avut o discuție tensionată, care s-a încheiat cu un sărut. Așadar, au avut parte de o ceartă și o împăcare.

Citește și: Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”

Care este statusul relației dintre Paula și Alberto din sezonul 14 Mireasa, după ce s-a aflat povestea dintre tânără și fostul iubit: „Să ajung să iubesc o femeie care iubește alt bărbat”

„Să ajung să iubesc o femeie care iubește alt bărbat. Ce e asta? Serial turcesc? Numai de femei din astea îmi place mie! De femeile bune îmi bat joc și le iubesc pe astea! Ia pune-te în locul meu! Dacă tu erai în locul meu, plângeai în pumni. Că te-ai atașat de o persoană. Când te-am întrebat care e tiparul tău de bărbat tu mi-l prezentai pe gagică-tu”, a spus Alberto după ce a văzut imaginile cu Paula și fostul iubit.

Tânăra l-a întrebat pe Alberto ce vrea să facă în continuare, iar acesta a răspuns: „Nu știu”. Chiar dacă la Capricii, Alberto a spus că nu vrea să-i mai dea o șansă Paulei, în emisia live de Mireasa, cei doi au apărut ținându-se de mână, formând în continuare un cuplu.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 22 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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