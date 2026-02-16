Cătălina și Vlad Bibire din sezonul 7 Mireasa au împlinit 3 ani de relație. Cum au sărbătorit. Imagine superbă cu cei doi

Antena Căutare
Cătălina și Vlad, unii dintre cei mai îndrăgiți concurenți din istoria emisiunii Mireasa, au împlinit 3 ani de relație. Ziua în care s-au sărutat prima dată a fost chiar de Valentine's Day și a rămas ziua lor de cuplu, pe care o serbează an de an.

Publicat: Luni, 16 Februarie 2026, 16:37
Cătălina și Vlad Bibire din sezonul 7 Mireasa au împlinit 3 ani de relație | Instagram

Pe 14 februarie, Cătălina și Vlad Bibire au sărbătorit iubirea, mai ales că au împlinit 3 ani de când sunt împreună. Cei doi au sărbătorit 3 ani de relație cu un tort în formă de inimioară și trandafiri roz. „3 ani împreună. Te iubesc!”, a scris pe tortul aniversar.

Vlad și Cătălina Bibire din sezonul 7 Mireasa, 3 ani de iubire

El venise la Mireasa ca într-un concediu mai lung, fără gânduri prea serioase, dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din emisiune.

Vlad și-a cunoscut iubirea vieții în casa Mireasa, iar acum, la 3 ani de la primul sărut, cei doi au celebrat momentul care i-a unit.

Cătălina Bibire a publicat o imagine superbă cu ea și soțul său, dedicându-i melodia: „Tot pe tine te aleg de o mie de ori!”.

Cum a început povestea de dragoste dintre Vlad și Cătălina de la Mireasa sezon 7

Deși inițial și-a arătat interesul în a-l cunoaște pe Mihai, Cătălina a realizat rapid că nu se potrivesc. Fata i-a atras atenția și lui Roberto, însă ea a făcut un pas înapoi când s-a aflat despre povestea cu fosta iubită a băiatului. Apoi, Cătălina s-a îndreptat către Vlad, care o plăcea și apropierea lor a fost naturală.

Cu toate că făcea ce simțea, Cătălina a avut nevoie de aprobarea familiei. A plâns în hohote pentru că nu a primit niciun mesaj de la cei dragi. Când acesta a ajuns, a trăit o dezamăgire.

”Îl vedem ca un prieten foarte bune pentru tine, nu ca un iubit, soț. Noi pe ea nu am mai văzut-o cu genul ăsta de băiat afară”, îi transmitea sora Alexandra.

Ba mai mult, îi atrăgea atenția că gesturile dintre ei sunt deplasate, ”prea avansate pentru o cunoaștere”. Atunci, Cătălina nu a fost de acord cu familia. ”Am făcut mereu ce am simțit”, a explicat ea și a continuat povestea cu Vlad.

Așa a început o relație armonioasă, fără conflicte majore. Între cei doi au existat certuri și discuții, însă au trecut rapid peste ele. Firea jovială a lui Vlad nu a lăsat supărarea să domnească în acele momente și a făcut primii pași.

Având-o complice pe Maria, Vlad a organizat o superbă cerere în căsătorie. Îmbrăcată în prințesă, Cătălina a apărut în fața iubitului ei. Acesta, în timp ce purta un costum de cavaler, o aștepta sub o poartă din flori.

Ea credea că filmează un spot publicitar, nici nu se gândea că va fi cerută în căsătorie. După ce a filmat cu Maria, Cătălina a urcat scările.

”Ce cauți aici? Nu cred..”, a zis Cătălina, surprinsă să îl întâlnească. ”Probabil săptămâna asta m-am comportat ciudat, dar am avut un motiv. Vreau să-ți spun că te iubesc rău de tot și că... Vreau să fii soția mea”, a zis Vlad.

”Da”, a zis Cătălina. Ambii au fost foarte emoționați, Vlad fiind copleșit de tot ceea ce simțea.

