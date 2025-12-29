Mireasa, sezon 7. Adam Theodor, fiul Cătălinei și al lui Vlad Bibire, a împlinit un an. Imagini adorabile cu micuțul sărbătorit

Cătălina și Vlad Bibire, finaliștii sezonului 7 Mireasa, au sărbătorit prima aniversare a fiului lor, Adam Theodor. Tinerii părinții au publicat imagini adorabile cu micuțul și au transmis mesaje emoționante de ziua lui de naștere.

Sărătoare mare în familia Bibire! După Crăciun, Cătălina și Vlad au sărbătorit prima aniversare a fiului lor. Adam Theodor a împlinit un an, iar părinții lui au avut grijă să marcheze acest moment special. Cei doi au publicat o serie de mesaje și imagini în care apar alături de micuțul sărbătorit care se bucură din plin de cadourile primite.

Fata și-a amintit că în urmă cu un an, pe 25 decembrie, era cuprinsă de emoții pentru că urma să aducă pe lume mica lor miunune. Două zile mai târziu, pe 27 decembrie, soția lui Vlad a născut un băiețel superb care le-a completat familie. Acum, ei au petrecut sărbătorile în formulă completă, bineînțeles și alături de un pui de câine.

Fiul Cătălinei și al lui Vlad Bibire, a împlinit un an. Cum l-au sărbătorit părinții pe Adam

Pentru a marca ziua de naștere a fiului lor, Cătălina și Vlad Bibire au publicat mai multe postări emoționante pe rețelele sociale. Finaliștii sezonului 7 Mireasa i-au mulțumit micuțului că a venit în viața lor și i-au făcut promisiuni pentru o viață întreagă.

„Acum un an, Dumnezeu ne-a ales să fim mama și tata. Din prima clipă, te-ai așezat în inimile noastre și nu ai mai plecat niciodată. Ne-ai învățat ce înseamnă iubirea adevărată, răbdarea și recunoștința. Promitem să fim mereu aici — să te ținem de mână, să te ridicăm când cazi și să te iubim necondiționat. La mulți ani, puiul nostru drag. 1 an de tine, o viață întreagă pentru tine”, au scris aceștia în descrierea unui videoclip în care fiul lor în timp ce îi cântă „La mulți ani!”.

Într-o altă postare ei au făcut un colaj în care apare alături de micuțul sărbătorit suflând în câte o lumânare în fiecare lună din primul lui an de viață.

„Astăzi: ai făcut un an. Ne uităm la tine și nu ne vine să credem cât de repede a trecut. Te-am văzut crescând lună de lună. Am obosit, am râs, am învățat. Cu tine. Ne-ai făcut mai blânzi, mai răbdători, mai „noi”. Video-ul ăsta e despre primul tău an. Iar rândurile astea sunt promisiunea noastră: vom fi mereu aici. Pentru tine. Mama și tata”, au mai transmis ei,

Adam Theodor a primit de ziua lui o „mașină” de care a părut foarte încântat. Cătălina și Vlad apar în imagini cu fiul lor care râde cu gura până la urechi, arătându-le interauților și primii lui dințișori.

Vlad Bibire și Cătălina Bibire au devenit părinți pe 27 decembrie 2024.

„Cum a fost 2024? Incredibil! A început blând, senin, cu putere de muncă și poftă de viață și s-a încheiat cu viața însăși. N-am cunoscut iubirea necondiționată până pe 27 decembrie, când băiețelul nostru ne-a întregit familia”, a transmis Vlad Bibire.

Vlad și Cătălina au devenit părinți de băiat. Cei doi foști concurenți Mireasa au făcut gender reveal într-un mod spectaculos.

Cu cei dragi aproape, Vlad și Cătălina au deschis o cutie din care au zburat baloane albastre, anunțând astfel că așteaptă un băiețel. Înainte de a face dezvăluirea, cei doi au ascultat un mesaj despre povestea lor de dragoste, spusă din perspectiva bebelușului din burtică.

„Eu sunt bebe și vă vorbesc de sub inimioara mamei. Știu că sunt un bebe foarte așteptat de către toți, în special de bunici, care credeau că toată viața vor fi bunici de câini. Au făcut deja practică pe cățelușul nostru Jessie, iar acum sut cu siguranță pregătiți și pentru nepoței. Povestea de dragoste a frumoșilor mei părinți a început la TV. Emisiunea Mireasa de pe Antena 1 le-a unit la propriu destinele. Chiar de Ziua Îndrăgostiților tati și mami s-au sărutat pentru prima oară. Nu mă întrebați de unde știu așa detalii. Și ulterior au devenit cuplul Șoarec. Au și câte un tatuaj cu șoricel care confirmă faptul că sunt făcuți unul pentru altul. În iulie, s-au căsătorit n cadrul show-ului. Iar azi, la un an de la căsătorie, tot într-o zi frumoasă de iulie se țin de mână cu mine în burtică. Înainte de a afla că sunt deja în burtică, i-am spus mamei în vis despre asta, dar în era tehnologiei ei au decis că e mai veridic să facă un test de sarcină. Vestea a venit ca o adevărată minune, după sărbătorile Pascale.”, este mesajul care i-a adus Cătălinei lacrimi în ochi.