Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 7. Adam Theodor, fiul Cătălinei și al lui Vlad Bibire, a împlinit un an. Imagini adorabile cu micuțul sărbătorit

Mireasa, sezon 7. Adam Theodor, fiul Cătălinei și al lui Vlad Bibire, a împlinit un an. Imagini adorabile cu micuțul sărbătorit

Cătălina și Vlad Bibire, finaliștii sezonului 7 Mireasa, au sărbătorit prima aniversare a fiului lor, Adam Theodor. Tinerii părinții au publicat imagini adorabile cu micuțul și au transmis mesaje emoționante de ziua lui de naștere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Decembrie 2025, 14:13 | Actualizat Luni, 29 Decembrie 2025, 14:14
Galerie
Cătălina și Vlad Bibire, finaliștii sezonului 7 Mireasa, au sărbătorit prima aniversare a fiului lor, Adam Theodor | Instagram

Sărătoare mare în familia Bibire! După Crăciun, Cătălina și Vlad au sărbătorit prima aniversare a fiului lor. Adam Theodor a împlinit un an, iar părinții lui au avut grijă să marcheze acest moment special. Cei doi au publicat o serie de mesaje și imagini în care apar alături de micuțul sărbătorit care se bucură din plin de cadourile primite.

Fata și-a amintit că în urmă cu un an, pe 25 decembrie, era cuprinsă de emoții pentru că urma să aducă pe lume mica lor miunune. Două zile mai târziu, pe 27 decembrie, soția lui Vlad a născut un băiețel superb care le-a completat familie. Acum, ei au petrecut sărbătorile în formulă completă, bineînțeles și alături de un pui de câine.

Fiul Cătălinei și al lui Vlad Bibire, a împlinit un an. Cum l-au sărbătorit părinții pe Adam

Pentru a marca ziua de naștere a fiului lor, Cătălina și Vlad Bibire au publicat mai multe postări emoționante pe rețelele sociale. Finaliștii sezonului 7 Mireasa i-au mulțumit micuțului că a venit în viața lor și i-au făcut promisiuni pentru o viață întreagă.

Articolul continuă după reclamă

„Acum un an, Dumnezeu ne-a ales să fim mama și tata. Din prima clipă, te-ai așezat în inimile noastre și nu ai mai plecat niciodată. Ne-ai învățat ce înseamnă iubirea adevărată, răbdarea și recunoștința. Promitem să fim mereu aici — să te ținem de mână, să te ridicăm când cazi și să te iubim necondiționat. La mulți ani, puiul nostru drag. 1 an de tine, o viață întreagă pentru tine”, au scris aceștia în descrierea unui videoclip în care fiul lor în timp ce îi cântă „La mulți ani!”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Într-o altă postare ei au făcut un colaj în care apare alături de micuțul sărbătorit suflând în câte o lumânare în fiecare lună din primul lui an de viață.

„Astăzi: ai făcut un an. Ne uităm la tine și nu ne vine să credem cât de repede a trecut. Te-am văzut crescând lună de lună. Am obosit, am râs, am învățat. Cu tine. Ne-ai făcut mai blânzi, mai răbdători, mai „noi”. Video-ul ăsta e despre primul tău an. Iar rândurile astea sunt promisiunea noastră: vom fi mereu aici. Pentru tine. Mama și tata”, au mai transmis ei,

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Adam Theodor a primit de ziua lui o „mașină” de care a părut foarte încântat. Cătălina și Vlad apar în imagini cu fiul lor care râde cu gura până la urechi, arătându-le interauților și primii lui dințișori.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Vlad Bibire și Cătălina Bibire au devenit părinți pe 27 decembrie 2024.

„Cum a fost 2024? Incredibil! A început blând, senin, cu putere de muncă și poftă de viață și s-a încheiat cu viața însăși. N-am cunoscut iubirea necondiționată până pe 27 decembrie, când băiețelul nostru ne-a întregit familia”, a transmis Vlad Bibire.

Vlad și Cătălina au devenit părinți de băiat. Cei doi foști concurenți Mireasa au făcut gender reveal într-un mod spectaculos.

Cu cei dragi aproape, Vlad și Cătălina au deschis o cutie din care au zburat baloane albastre, anunțând astfel că așteaptă un băiețel. Înainte de a face dezvăluirea, cei doi au ascultat un mesaj despre povestea lor de dragoste, spusă din perspectiva bebelușului din burtică.

colaj foto catalina si vlad bibire de la mireasa sezon 7 si fiul lor
+3
Mai multe fotografii

„Eu sunt bebe și vă vorbesc de sub inimioara mamei. Știu că sunt un bebe foarte așteptat de către toți, în special de bunici, care credeau că toată viața vor fi bunici de câini. Au făcut deja practică pe cățelușul nostru Jessie, iar acum sut cu siguranță pregătiți și pentru nepoței. Povestea de dragoste a frumoșilor mei părinți a început la TV. Emisiunea Mireasa de pe Antena 1 le-a unit la propriu destinele. Chiar de Ziua Îndrăgostiților tati și mami s-au sărutat pentru prima oară. Nu mă întrebați de unde știu așa detalii. Și ulterior au devenit cuplul Șoarec. Au și câte un tatuaj cu șoricel care confirmă faptul că sunt făcuți unul pentru altul. În iulie, s-au căsătorit n cadrul show-ului. Iar azi, la un an de la căsătorie, tot într-o zi frumoasă de iulie se țin de mână cu mine în burtică. Înainte de a afla că sunt deja în burtică, i-am spus mamei în vis despre asta, dar în era tehnologiei ei au decis că e mai veridic să facă un test de sarcină. Vestea a venit ca o adevărată minune, după sărbătorile Pascale.”, este mesajul care i-a adus Cătălinei lacrimi în ochi.

Mireasa, sezon 12. Ce spune acum familia lui Sorin despre relația cu Diana. De ce nu o poate vizita băiatul acasă la mam...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Observatornews.ro Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Antena 3 Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mireasa, sezon 12. Ce spune acum familia lui Sorin despre relația cu Diana. De ce nu o poate vizita băiatul acasă la mama ei
Mireasa, sezon 12. Ce spune acum familia lui Sorin despre relația cu Diana. De ce nu o poate vizita băiatul acasă...
Ce schimbări apar în corp atunci când consumi turtă dulce. Ce impact are acest preparat asupra glicemiei
Ce schimbări apar în corp atunci când consumi turtă dulce. Ce impact are acest preparat asupra glicemiei Catine.ro
Încă un cuplu de la Mireasa, sezonul 11 așteaptă un bebeluș: „Povestea noastră continuă… în trei”
Încă un cuplu de la Mireasa, sezonul 11 așteaptă un bebeluș: „Povestea noastră continuă… în trei”
Scarlet Ortiz și Yul Bürkle s-au logodit după 26 de ani de relație. Cei doi actori au o fiică împreună
Scarlet Ortiz și Yul Bürkle s-au logodit după 26 de ani de relație. Cei doi actori au o fiică împreună Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Imagini rare cu fiica Corinei Dănilă! Rianna are 22 de ani și seamănă izbitor cu mama ei
Imagini rare cu fiica Corinei Dănilă! Rianna are 22 de ani și seamănă izbitor cu mama ei Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Masa de Revelion: 8 preparate care nu trebuie să lipsească. Ce se mănâncă în noaptea dintre ani
Masa de Revelion: 8 preparate care nu trebuie să lipsească. Ce se mănâncă în noaptea dintre ani HelloTaste.ro
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 29 decembrie 2025. Capricornii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 decembrie 2025. Capricornii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 28 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026: intrăm în Noul An cu decizii importante
Horoscop săptămânal, 28 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026: intrăm în Noul An cu decizii importante Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun Observator
S-a descoperit un nou tip de personalitate. Află dacă ești extrovertit, introvertit sau otrovertit
S-a descoperit un nou tip de personalitate. Află dacă ești extrovertit, introvertit sau otrovertit MediCOOL
Cheesecake Raffaello cu glazură de ciocolată albă. Desert delicios și elegant
Cheesecake Raffaello cu glazură de ciocolată albă. Desert delicios și elegant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Dai o petrece acasă? Iată cu ce cocktailuri cu șampanie îți poți impresiona oaspeții
Dai o petrece acasă? Iată cu ce cocktailuri cu șampanie îți poți impresiona oaspeții Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x