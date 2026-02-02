Antena Căutare
Ce a spus Sorin după ce a fost pozat alături de Ștefania într-un local. Fostul concurent Mireasa sezon 12 a primit critici

Mai mulți foști concurenți ai sezonului 12 Mireasa au ieșit împreună la un local. Printre cei prezenți au fost Sorin și Ștefania, care au fost fotografiați unul lângă altul. Sorin a vorbit pe rețelele sociale despre imaginile în care Ștefania apare șoptindu-i ceva la ureche, precizând că nu consideră că ar trebui să fie criticat, pentru că este un bărbat singur. 

Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 15:56 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 16:02
Sorin a vorbit despre imaginile cu el și Ștefania

Sorin a precizat că între el și Ștefania nu au fost atingeri, ci doar o vorbă spusă la ureche. Deși a mai spus că el a rămas prieten cu mai mulți colegi de competiție și dacă iese cu unele fete, asta nu înseamnă că este ceva între el și respectivele, Sorin a amintit că s-a despărțit de Diana și că este liber să fie și cu „3 femei”.

Cum a răspuns Sorin din sezonul 12 Mireasa după ce au apărut imagini cu el și Ștefania, la scurt timp de la despărțirea lui de Diana: „Și dacă am fost cu Ștefania care e problema?”

„Stați așa. Și dacă am fost cu Ștefania care e problema? Nu-mi dau seama, care e problema? Lumea avea așteptări. Așteptări să ce? Am spus că fiecare o ia pe drumul lui. Ce așteptări? Mi-am asumat frumos că am și postat despărțirea, să nu se mai speculeze anumite lucruri. Care e problema, că nu-mi dau seama. Eu pot să fiu și cu 3 femei în același timp. Care e problema, că nu-mi dau seama?

Se știe că eu am rămas în relații bune cu multe persoane din casă, dacă ies cu cineva asta înseamnă că am o treabă cu cineva? De ce să fie dezamăgire? Nu-i vorba de victimizare, e chestia că… ce am făcut? Dacă am fost ce? Da, a fost și Iolanda. eu sunt singur să știți. Sorin e singur. Ce am făcut, că nu-mi dau seama? Ce să-mi asum? Atingeri? Era o vorbă spusă la ureche”, a spus Sorin într-un live pe TikTok.

Articolul continuă după reclamă

Sorin a ieșit din casa Mireasa ca iubit al Dianei, însă lucrurile nu au mers între ei, și la o lună de la Finală băiatul anunța despărțirea.

„Eu și Diana am ales să punem punct relației noastre. Avem rugămintea să îmbrățișați cu respect această decizie. Este o despărțire matură, discutată cu respect față de ambele părți. „Am mare rugăminte să păstrați jignirile pentru dumneavoastră, mai ales la adresa Dianei, ea fiind o femeie. Vă mulțumim pentru tot”, a scris Sorin pe rețelele sociale.

Cum s-a desfășurat povestea de dragoste dintre Diana și Sorin în casa Mireasa

Diana și Sorin din sezonul 12 Mireasa au avut o poveste atipică. La început, au fost prieteni foarte buni, însă fata a recunoscut în cele din urmă că nu simte doar amiciție pentru băiatul alături de care își petrecea timpul. Sorin avea tot felul de bariere și a mărturisit că se mai gândea încă la fosta iubită.

La un moment dat, fosta lui Sorin a trimis un mesaj prin care i-a transmis acestuia că nu mai poate fi nimic între ei. Cu timpul, Sorin și Diana s-au apropiat, au intrat într-o cunoaștere, s-au certat, au rupt cunoașterea, apoi au petrecut din nou timpul împreună și tot așa întregul sezon. Cu timpul, cei doi au învățat să-și exprime nemulțumirile și să negocieze.

Au intrat într-o relație, au avut parte de o noapte la hotel, după ce Diana a câștigat cabina telefonică, și au fost singurul cuplu din istoria emisiunii care s-a despărțit după noaptes în intimitate.

Despărțiți fiind, Sorin și Diana au continuat să fie unul lângă celălalt, iar băiatul a cerut-o de iubită într-un mod spectaculos: mai mulți colegi de competiție au arătat de la balcon mesajul scris pe mai multe bilete: „Vrei să fii iubita mea?”. Chiar dacă au fost de cele mai multe ori Mirele și Mireasa Săptămânii, Diana și Sorin nu s-au logodit și au ales să-i susțină în Finală pe Adin și Lavinia, care au și câștigat sezonul.

Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius au încheiat cunoașterea. Care este motivul. Ce a putut să spună fata...
AS.ro Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor
Observatornews.ro Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea" Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea"
Antena 3 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026

