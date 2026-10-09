Un concurent a fost eliminat în gala Mireasa din 9 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii. Descoperă ce a decis publicul

Descoperă ce concurent a fost eliminat din casa Mireasa, în gala din 9 octombrie 2026 | Antena 1

Răstunare neaștpetată de situație în ediția din 9 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1. Simona Gherghe a dezvăluit ce concurent a fost eliminat, în urma votului exprimat de telespectatorii show-ului. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost votul publicului.

Ce concurent a fost eliminat de la Mireasa, în gala din 9 octombrie 2026! Surpriză de proporții, la anunțarea votului

În cursa eliminare au fost în această săptămână Ronaldo și Cristian, iar ulterior a fost adăugată și Maria, ca sancțiune aplicată de Simona Gherghe pentru comportamentul tinerei din ultima perioadă. În ediția din 9 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, prezentatoarea show-ului matrimonial a anunțat ce concurent a fost eliminat, în urma votului.

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Astfel, cu un procent de 19,65 % dintre voturi, Cristian a fost concurentul salvat. Acesta s-a simțit extrem de ușurat și bucuros de decizia publicului.

Ronaldo a obținut 20,89 % dintre voturi, iar 59,46 % dintre voturi au mers că tre Maria, aceasta fiind concurenta eliminată.

Totuși, la anunțarea clasamentului săptămânii, Maria s-a clasat pe locul al treilea în topul fetelor, motiv pentru care s-a salvat de la eliminare.

Cu următorul procent în clasament este Ronaldo, așa că el a fost concurentul eliminat din casa Mireasa sezonul 14.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.