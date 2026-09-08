Ce relații serioase a avut Andrei Beleuț înainte de a veni la Mireasa. Ce se știe despre trecutul amoros al concurentului

Andrei Beleuț este concurent la Mireasa și își dorește să se însoare. Despre trecutul amoros, concurentul sezonului 14 Mireasa nu a povestit foarte multe, precizând că până la 34 de ani a avut 2-3 relații serioase.

Încă de la începutul sezonului 14 Mireasa, Andrei Beleuț a interacționat cu Irina. Cei doi au format un cuplu, dar s-au despărțit după un timp foarte scurt.

Vorbind despre relații serioase, Andrei Beleuț a precizat că nu a avut prea multe relații serioase și nu a locuit cu nicio fostă iubită. Concurentul în vârstă de 34 de ani este din Pitești, unde locuiește alături de familia lui.

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Ce a spus Andrei Beleuț despre fostele relații: „Am trăit viața cum am vrut eu”

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„Relații serioase cred că au fost vreo 2-3 relații serioase. Am trăit viața cum am vrut eu. Mereu am fost înconjurat de femei frumoase. Iar dacă relațiile s-au terminat, s-au terminat pentru că am ajuns atât eu cât și persoana de lângă mine la un comun acord, că nu mai putem merge pe același drum. Am avut parte de relații frumoase, de femei minunate”, a spus Andrei Beleuț la Mireasa.

Andrei Beleuț este concurent în sezonul 14 Mireasa.

„Șarm. Eu și dacă mă duc pe stradă, și dacă mă duc la toaletă, tot Andrei Beleuț sunt. Încă de mic eram foarte frumușel. Sunt cuceritor, pentru că lupt pentru ceea ce îmi place, dar în același timp sunt și pretențios, pentru că știu ce-mi doresc”, a declarat Andrei Beleuț.

„Sunt energic, romantic, cu zâmbetul pe buze și am o inimă mare.experiența la SUrvivor a fost una complet diferită și am vrut să fac o trecere extremă de la foamete și lipsa iubirii la dragoste, confort”, a spus Andrei Beleuț.