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Mireasa, sezon 14. După despărțirea de Andrei Beleuț, Irina a făcut confesiunea ce schimbă totul! Ce a mărturisit

După ce s-a despărțit de Andrei Beleuț, Irina Oprea și-a deschis inima și a simțit nevoia să facă o confesiune importantă.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 15:03 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 15:19
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Nici trei zile de relație nu au trecut și Andrei Beleuț și Irina Oprea s-au despărțit. Se pare că lucrurile totuși nu sunt pe deplin lămurite, căci concurenta a ținut să facă o confesiune extrem de importantă. Descoperă ce detalii au ieșit la iveală în ediția din 4 septembrie 2026 a emsiunii Mireasa. Regatul inimii.

După despărțirea de Andrei Beleuț, Irina a făcut confesiunea ce schimbă totul! Ce a mărturisit în ediția din 4 septembrie 2026 a emsiunii Mireasa sezonul 14

Situație complet neașteptată în ediția din 4 septembrie 2026 a emsiunii Mireasa. Regatul inimii. Marți, Andrei Beleuț și Irina Oprea au anunțat că au decis să sară peste etapa de cunoaștere și să se declare direct într-o relație.

Totuși, fericirea nu a durat mult, căci miercuri, cei doi au ales să se despartă. Au rămas multe semne de întrebare pentru Andrei Beleuț, dar și multe frământări pentru Irina Oprea, de la Mireasa, emisiune din programul TV al Antenei 1.

Concurenta și-a făcut curaj și a făcut o confesiune ce schimbă totul. Tânăra a mărtursiti faptul că ea simte acum că s-a grăbit în ceea ce privește relația cu Andrei Beleuț și că au fost momente în care el a făcut gesturi de apropiere față de ea, în timp ce ea nu a simțit același să facă același lucru. Mai mult decât atât, Irina Oprea a recunoscut faptul că au fost dăți când a evitat gesturile de afecțiune venite din partea partenerului său.

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Discuțiile lămuritoare au continuat ulterior în LIVE-ul emisiunii și acesta a fost momentul în care Andrei Beleuț și-a exprimat nemulțumirile cu privire la Irina și spunând totodată despre el că este un bărbat care „știe de ce a venit la emisiune”.

„M-a luat valul și nu am avut puterea să recunosc la acel moment”, a zis Irina.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 4 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

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