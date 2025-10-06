Cea mai amplă cursă de eliminare de la Mireasa. Ce va putea decide publicul, în această săptămână: „Nu ținem cont de imunitate!”

Antena Căutare
Surpriză de proporții pentru fanii emisiunii Mireasa: are loc cea mai amplă cursă de eliminare de până acum!

Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 13:18 | Actualizat Luni, 06 Octombrie 2025, 13:22
Mireasa vine cu noi provocări, atât pentru concurenți, cât și pentru public. Emoțiile străbat platoul de televiziune până în casele telespectatorilor, iar miza este una mare: adevărata dragoste, care poate fi găsită în următoarele luni!

Reality show-ul, care poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, a lansat o cursă de eliminare extraordinară, unde doar fanii vor decide, fără a se mai ține cont de imunitate.

Totul se poate schimba în această săptămână! Topurile se pot destrăma, iar surprizele aduse de publicul care urmărește show-ul destinat găsirii unui suflet pereche nu o să lipsească. Vineri, 10 octombrie, Simona Gherghe, gazda emisiunii, va anunța ce participant o să plece acasă, în urma voturilor publicului.

„V-am promis un anunț. Urmează o votare extraordinară pe care o să o lansăm astăzi. Vă rog să fiți foarte atenți! Lansăm cea mai amplă cursă de eliminare, în care intră, din acest moment până vinerea viitoare, toți concurenții din acest sezon, atât fete, cât și băieți! Va fi o cursă de eliminare în care nu o să se țină cont de imunitate. Așadar, voi, cei de acasă, decideți ce concurent sau concurentă o să părăsească emisiunea. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum la Mireasa!”, a anunțat prezentatoarea de televiziune în cea mai recentă gală din reality show, care a avut loc vineri, 3 octombrie.

Cine va părăsi competiția? Cine va primi sprijinul fanilor? Dar, mai important, cine va ajunge mai aproape de a fi mireasa sau mirele noului sezon? Toate acestea se vor vedea săptămâna aceasta, doar în emisiunea care a cucerit, încă de la primele sezoane, atenția tuturor celor care trăiesc alături de participanți fiecare clipă cu sufletul la gură.

Nu uitați, telespectatorii își pot susține favoriții pe aplicația Antena 1 sau pe adresa mireasa.a1.ro! Doar ei pot decide destinul unui participant aflat, în acest moment, în Casă.

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

