Ceartă de proporții între Anne-Mary și Irina, la Mireasa! Ce adevăruri au ieșit la iveală, în timpul reproșurilor

În ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, între Irina și Anne-Mary s-a iscat o ceartă de proporții! Descoperă ce s-a întâmplat între cele două concurente.

Descoperă în rândurile de mai jos ce au putut să își reproșeze Irina și Anne-Mary, chiar în timp ce Paula a adus în discuție unele reguli și detalii despre lista de cumpărături, în ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Ceartă de proporții între Anne-Mary și Irina, la Mireasa. Capriciile iubirii! Ce adevăruri au ieșit la iveală, în timpul reproșurilor

Organizarea pare să fie o provocare constantă în casa fetelor, iar fiecare ședință aduce noi discuții și scântei.

Paula a încercat să spună că ar trebui evitate discuțiile și certurile despre lista de cumpărături, dar a și atras atenția cu privire la buget. Din nefericire, discuția despre cumpărături s-a transformat într-o ceartă cu reproșuri între Irina și Anne-Mary.

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„Singura chestie pe care vreau să v-o reamintesc: punem folie peste mâncare, dar în momentul în care o băgăm în frigider, să ne aducem aminte că o avem acolo, să o și mâncăm. Au fost chestii care am văzut după 3 zile, după 4 zile, aceeași farfurie care stă acolo cu folie pe ea. Bineînțeles că am rugat să puneți folie, dar pe care nu o mai mâncați. Pateul de ficat l-am găsit verde, doar cu chestia aia de fier deasupra și aproape gol, mai era puțin, dar băgat în frigider și stătea acolo de ceva timp. Ideea e că nu trebuie să le lăsăm acolo, adică ori le mănânci pe toate și arunci cutia, ori nu mai pui acolo un rest și desfăcut, că nu are rost. Sau mănâncă a doua zi sau în seara aia, ar fi de preferat. Atât am avut de spus”, a spu doamna Flori, care a ținut să evidențieze faptul că uneori se face risipă.

Acesta a fost momentul în care între Irina și Anne-Mary s-a iscat o ceartă aprinsă, de față cu toți cei prezenți, în ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii:

„Mie mi se pare că au rămas chestii nespuse din trecut, pentru că Anne a rămas, din punctul meu de vedere, cu niște chestii personale, de la faza cu sfintele, de la prima sau a doua petrecere, când tu ai avut sărutul cu Radu și eu cu Claudiu eram pe balansoar și din punctul meu de vedere au rămas, pentru că au fost nenumărate rânduri când, mă rog, tu și Maria ați avut comentarii la adresa mea. Eu am trecut peste ele, când tu mi-ai spus că am trecut ca peștele prin apă și am 30 de ani degeaba, că sunt nu știu cum, că năroadă. Așa, o groază de alte chestii. Nu le-am comentat pentru că mie mi se par banale, eu n-am venit să mă cert cu voi, scopul e altul în emisiune și nu mă interesează aceste tâmpenii. Și nu mi se pare ok. Și să le aduci acum în discuție, adică mi se par chiar niște chestii personale. Și mai ales că, Anne, eu de fiecare dată am venit când ai plâns și în cameră am venit și te-am întrebat. Și când plângeai după Radu cu pozele, și pe balansoar, am venit și te-am învelit. Băi, de fiecare dată și mi se pare că este o lipsă de empatie, doar așa ca și chestie”, a dezvăluit Irina.

„Lasă-mă să-ți explic. Deci, în primul rând, o să vă zic la toate, toate, inclusiv ție. Nu am nimic personal cu nimeni, nu mă ui nicicum la nimeni, nu mă interesează ce decizii luați și pentru tine valabil, și pentru tine, și pentru tine, și pentru tine, pentru toate. Este viața voastră, faceți ce vreți voi. Nu mă încălzește pe mine cu nimic dacă tu ești cu ăla tu, cu ăla tu, cu celălalt. Eu scopul l-am avut, mi s-a terminat și ce faceți voi e problema voastră”, a fost replica dată de Anne-Mary, care apoi și-a motivat unele fapte și vorbe.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.