Surpriză de proporții în casa Mireasa, după ce Claudio a dezvăluit pe ce fată a pus ochii. Tânărul i-a oferit chiar și un buchet de flori. Descoperă despre cine este vorba.

În ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Direct din culise, Andreea Frățilă l-a descusut pe Claudio și astfel a ieșit la iveală care este concurenta care l-a impresionat cel mai mult. Concurentul a făcut deja un prim pas și i-a oferit un buchet de flori. Descoperă în rândurile de mai jos ce detalii au ieșit la iveală.

Claudio, noul concurent din casa Mireasa, a oferit un buchet de flori uneia dintre fete! Ce concurentă i-a atras atenția

Andreea Frățilă a stat de vorbă cu Claudio în ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Direct din culise și a reușit să scoată la iveală detalii savuroase pentru fanii îndrăgitului show matrimonial din programul TV al Antenei 1.

După ce a vorbit cu mulți dintre tinerii aflați în competiție, iată că a venit și rândul lui Claudio să dea un interviu. Tânărul și-a deschis sufletul și a făcut o confesiune neașteptată.

Claudio nu s-a ferit să recunoască faptul că o tânără din casa Mireasa i-a atras atenția, motiv pentru care astăzi chiar i-a oferit un buchet de flori, primit de la fani.

„Este un buchet foarte frumos, foarte frumos”, a recunoscut acesta, dezvăluind faptul că cea căreia i l-a oferit a fost chiar Anne.

Un detaliu surprinzător descoperit de fani a fost acela că tânărul a părut că găsește explicații și scuze pentru reacțiile violente avute de aceasta.

Gestul făcut de concurent a venit la câteva zile după cele petrecute la petrecerea de sâmbătă. Atunci, Claudio a stat cu Veronica și părea că se simte bine în compania tinerei, chiar dacă tachinările concurentului nu i-au plăcut acesteia. Ulterior, tânărul și-a îndreptat întreaga atenție spre Anne-Mary, lucru ce a rănit-o și a enervat-o la culme pe Veronica. Tânăra nu a înțeles atitudinea lui Claudio și, de supărare, a vrut să meargă la culcare. Acesta a fost momentul în care între ea și Anne-Mary a luat naștere un scandal de proporții.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.