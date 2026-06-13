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Cum arată noul iubit al Daianei din sezonul 10 Mireasa. Cine e bărbatul care l-a înlocuit pe „Țiplă” 

Daiana din sezonul 10 Mireasa iubește din nou după divorț. Tânăra s-a căsătorit în Finală cu Cristi, însă relația lor nu a funcționat în afara emisiunii. După o perioadă dificilă, Daiana și-a găsit jumătatea. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Iunie 2026, 10:46 | Actualizat Sambata, 13 Iunie 2026, 10:46
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Cum arată noul iubit al Daianei din sezonul 10 Mireasa | Antena 1
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Daiana și Victor, noul ei iubit, sunt într-o relație de trei luni. Fosta soție a lui Cristi „Țiplă” este extrem de îndrăgostită și apare des pe rețelele sociale alături de bărbatul care a cucerit-o și care, spune ea, i-a schimbat viața.

Cum arată iubitul Daianei din sezonul 10 Mireasa

„Trei luni de când viața mea s-a schimbat, nu știu când au trecut dar simt ca timpul s-a oprit pe loc în momentul în care te-am cunoscut. îți mulțumesc ca ai apărut în viața mea exact când aveam cea mai mare nevoie și ca îmi bucuri sufletul zi de zi, ești minunat! Tu nu ești marea mea iubire, tu ești SINGURA mea iubire! Te iubesc ”, a scris Daiana pe rețelele sociale.

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Cristi și Daiana s-au căsătorit în Finala sezonului 10 Mireasa, dar au divorțat la scurt timp

Daiana a fost concurentă în sezonul 10 Mireasa, s-a căsătorit în Finală, însă căsnicia ei cu Cristi nu a funcționat în afara emisiunii. Cei doi au divorțat la începutul lui 2025. La scrut timp de la divorț, Cristi a făcut niște comentarii la adresa fostei soții, iar aceasta a reacționat.

„Să fiu la piscină cu tovarășii mei și ea să facă twerk în apă, să dea din fund la modul cel mai urât, și să o filmeze toți, ce etichetă are fata aia? Din 50 de postări, 49 sunt în chiloți. Primea, în privat, poze indecente de la bărbați. Nu regret nicio femeie din viața mea. Pe mine nu m-a lăsat nicio femeie în viața asta. Eu sunt miezul. Sunt 10/10!", sunt câteva dintre cuvintele lui Cristi, iar Daiana a venit la vremea aceea cu o replică:


„Ceea ce a fäcut el în această seară a fost foarte urât, dar aici vedem caracterul fiecăruia. Eu n-o să ies să mai vorbesc nimic despre el, sau despre noi, cum n-am făcut nici pānă acum, sunt reală și sinceră, cum am fost mereu, cine e capabil să vadă, să vadă și cine nu, nu....asta este. Eu nu trăiesc cu vorbele nimănui și sunt capabilă să-mi fac banii mei și să mă întrețin singură din muncă cinstită.

Aşa că, atâta timp cât nimeni nu îmi dă nimic, nimeni nu e lângă mine, nimeni nu mă întreabă dacă mai pot să muncesc câte 12h zi de zi, tot nimeni n-are dreptul să mă judece pentru stilul meu şi postările mele. Prefer să mă postez aşa cum o fac, si sunt mândră de mine,de cine sunt și de cum arăt, decât să mă postez călugărița

Atâta timp cât sunt o femeie singură și fără obligații, nu văd de ce ar avea cineva vreo treabă cu mine sau de ce ar trebui să-mi țină contul la ce fac și ce postez.

În fine, discuțiile și vorbele știu că vă plac tuturor. Asta ați vrut, asta ați obținut. Am tăcut foarte mult timp și m-am abținut de la multe, și o s-o fac și acum.

Dar este pentru ultima dată. Dacă o să mai fiu jignită pe nedrept, voi răspunde cu aceeași monedă. Nu mai stau cu vorbă bună cu nimeni, pentru că în lumea asta fiecare e pentru el, nu?

Așa o să fiu și eu de acum înainte, că prea m-am săturat să am bun-simț cu toată lumea.

daiana sezon 10 Mireasa
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Vreți respect? Arătați respect. Vreți răutăți în public? Facem răutăți în public. Pot să-mi dau și eu caracterul jos și să începem „show-ul”, dacă tot am fost până acum „mâța blândă”... Nu o să mai fiu”, a scris Daiana pe contul ei de Instagram.

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