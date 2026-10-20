Descoperă cum arată casa în care locuiește Andrei Beleuț, concurentul de la Mireasa sezonul 14, care a participat în trecut și la Survivor! Imagini din locuința unde stă împreună cu părinții săi.

Unul dintre cei mai controversați concurenți de la Mireasa. Regatul inimii este Andrei Beleuț, care în trecut a participat și la emisiunea Survivor, show din programul TV al Antenei 1. Bărbatul a declarat de mai multe ori faptul că locuiește cu părinții săi și că nu îl deranjează acest lucru. Unii l-au tachinat pe seama acestui detaliu. Totuși, fanii a fost uimiți când au văzut cum arată casa în care locuiește Andrei Beleuț, de fapt.

Cum arată casa în care locuiește Andrei Beleuț de la Mireasa! Aici locuiește împreună cu părinții săi. Imaginile ce au uimit fanii

Andrei Beleuț are 34 de ani, este din Pitești și a ales să participe în show-ul Mireasa. Regatul inimii pentru a-și găsi jumătatea perfectă. În competiție, tânărul s-a remarcat pentru faptul că are păreri ferme, pe care nu ezită să și le exprime în mod direct.

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Nu de puține ori, acesta a intrat în diferite conflicte cu cei din casa Mireasa și s-a dovedit a fi extrem de ambițios și determinat să își demonstreze punctele de vedere. A avut o relație de doar câteve zile cu Irina, dar apoi cei doi s-au despărțit. De atunci, acesta nu a reușit să se mai apropie de o altă concurentă din sezonul 14 al show-ului Mireasa.

În emisiune, concurentul nu s-a ferit să recunoască faptul că locuiește împreună cu părinții săi, în Pitești. Unii l-au tachinat, alții au dorit să afle care este motivul din spatele acestei decizii. Tânărul a glumit la un moment dar și a spus că preferă să stea cu părinții fiindcă „îi place prea mult mâncarea de acasă”. Se pare totuși că adevărul ar fi cu totul altul.

Andrei Beleuț locuiește, împreună cu părinții săi, într-o casă de mari dimensiuni, cu mai multe camere și curte generoasă. Locuința este una modernă și suficnet de mare pentru o familie generoasă, potrivit Spynews.ro, unde poți găsi mai multe fotografii.

Andrei Beleuț a devenit cunoscut publicului după participarea sa la emisiunea Survivor, de la Antena 1. Acesta a făcut parte din tribul Războinicilor și s-a impus ca unul dintre cei mai competitivi concurenți. Acesta a luptat cu toate forțele în cadrul probelor șib au fost și numeroase momente în care a încercat să se impună în fața altor concurenți, mai ales atunci când apăreau diferite momente tensionate. Ulterior, Andrei Beleuț a decis să participe și în sezonul 14 al emisiunii Mireasa, în încercarea lui de a-și găsi jumătatea perfectă, alături de care să înceapă o frumoasă familie.