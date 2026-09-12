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Cum arată mama și sora lui Andrei Beleuț, de la Mireasa! Imagini rare cu femeile importante din viața lui

Descoperă cum arată mama și sora lui Andrei Beleuț, concurentul de la Mireasa sezonul 14, care a participat în trecut și la Survivor! Imagini rare cu femeile importante din viața lui.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Sambata, 12 Septembrie 2026, 13:55 | Actualizat Sambata, 12 Septembrie 2026, 14:11
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Descoperă cum arată mama și sora lui Andrei Beleuț de la Mireasa, concurent care în trecut a participat și la Survivor | Antena 1
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Andrei Beleuț este unul dintre cei mai controversați concurenți din sezonul 14 Mireasa, producție din programul TV al Antenei 1.. Bărbatul are 34 de ani, este din Pitești și a venit în emisiune pentru a-și găsi jumătatea perfectă. Puțini sunt cei care știu cum arată mama și sora lui Andrei Beleuț. Descoperă în rândurile de mai jos imagini rare cu femeile importante din viața lui.

Cum arată mama și sora lui Andrei Beleuț, de la Mireasa! Imagini rare cu femeile importante din viața lui

Andrei Beleuț a devenit cunoscut după participarea sa la emisiunea Survivor, de la Antena 1. Acesta a făcut parte din tribul Războinicilor și s-a impus ca unul dintre cei mai competitivi concurenți. Acesta a luptat cu toate forțele în cadrul probelor șib au fost și numeroase momente în care a încercat să se impună în fața altor concurenți, mai ales atunci când apăreau diferite momente tensionate.

Citește și: Ce relații serioase a avut Andrei Beleuț înainte de a veni la Mireasa. Ce se știe despre trecutul amoros al concurentului

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Ulterior, Andrei Beleuț a decis să participe și în sezonul 14 al emisiunii Mireasa, în încercarea lui de a-și găsi jumătatea perfectă, alături de care să înceapă o frumoasă familie. Acesta a părut inițial că și-a găsit fericirea în brațele Irinei Oprea, însă cei doi s-au despărțit după doar trei zile.

Recent s-a aflat despre concurent faptul că a avut doar câteva relații serioase:

Andrei Beleuț la Mireasa sezonul 14

Andrei Beleuț la Mireasa sezonul 14

„Relații serioase cred că au fost vreo 2-3 relații serioase. Am trăit viața cum am vrut eu. Mereu am fost înconjurat de femei frumoase. Iar dacă relațiile s-au terminat, s-au terminat pentru că am ajuns atât eu cât și persoana de lângă mine la un comun acord, că nu mai putem merge pe același drum. Am avut parte de relații frumoase, de femei minunate”, a spus Andrei Beleuț la Mireasa.

Andrei Beleuț la Mireasa. Capriciile iubirii

Andrei Beleuț la Mireasa. Capriciile iubirii

Totuși, în prezent, acesta locuiește în Pitești alături de familia lui. Puțini sunt cei care știu cum arată mama și sora lui Andrei Beleuț de la Mireasa.

Imagini rare cu cele două au fost difuzate la Survivor - Povești din Junglă. Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce au mărturisit cele mai importante femei din viața lui Andrei Beleuț despre el.

imagine cu andrei beleut
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Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 14. Rezultatul cursei de eliminare dintre Mircea, Emanuel și Andrei Beleuț. Cine părăsește competiția...
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