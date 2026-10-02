O nouă apropiere la Mireasa. Andreea Frățilă: „Doi concurenți și-au dat seama abia acum că au ceva de discutat”

La Mireasa: Direct din Culise, Andreea Frățilă a anunțat că doi concurenți au avut o discuție de cunoaștere.

Andreea Frățilă a precizat că doi concurenți și-au dat seama că au ceva de discutat. Este vorba despre Claudia și Valentin.

„Astăzi vorbim despre o nouă apropiere în casa Mireasa. Doi concurenți și-au dat seama abia acum că au ceva de discutat, au ceva de vorbit și cine știe, poate există și o compatibilitate acolo. Dar să o lăsăm pe CLaudia să ne spună ce și cum. Claudia, mi-au spus colegii că tu și Valentin ați avut o seară în care ați interacționat și discutat mai mult!”, a spus Andreea Frățilă cu puțin timp înainte de gala Mireasa de pe 2 octombrie.

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Andreea Frățilă a anunțat o nouă apropiere la Mireasa!: „Doi concurenți și-au dat seama abia acum că au ceva de discutat”

„Cumva până acum n-am avut ocazia să discutăm. Aseară am venit unul spre celălalt și am purtat discuții normale. N-am vorbit nimic concret, am discutat despre ce am făcut înainte de a veni aici, cu munca, discuții generale”, a spus Claudia.

Întrebată dacă Valentin bifează cerințele de pe lista ei, Claudia a răspuns: „Bifează câteva. Nu l-am cunoscut atât de bine să pot spune dacă le bifează pe toate”.

Concurenții care s-au ales reciproc după task-ul cătușelor au avut niște premii de împărțit. Concurenții singuri au decis cine ce primește. Claudia și Valentin primit, astfel, date-ul special. Ande și Patrick au primit 10 minute de vorbit cu cineva drag, Ronaldo și Irina au primit cartonașe cu uși deschise.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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