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Cum se înțelege Giulia din sezonul 13 Mireasa cu mama lui Alexandru, la 2 luni de la Finală. Ce au povestit cei doi la Capricii

Giulia și Alexandru au venit la Mireasa, Capriciile Iubirii pentru a povesti cum arată viața lor la 2 luni de când s-au cununat civil în sezonul 13 Mireasa. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 08:51 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 09:00
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Fanii Mireasa știu că Giulia și Alexandru au avut momente dificile, având în vedere că mama tânărului nu a fost de acord ca cei doi să se cunune în emisiune. Mai mult, soacra mare nu a fost prezentă în Finală, însă acum lucrurile au luat-o pe un făgaș normal.

Giulia a povestit la Capricii că nu a trebuit să o convingă pe soacră să fie de acord cu ea, ci doar să se comporte firesc.

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În ce relații este Giulia cu mama lui Alexandru, la 2 luni de la Finala sezonului 13 Mireasa. Soacra mare nu a fost de acord ca ei să se cunune în emisiune

„În prezent suntem foarte-foarte bine! (n.r. ea cu soacra ei), Am început să observ cât de mult ne asemănăm și la comportament și la caracter și la glume și la tot. Când Alex îmi spunea că sunt 1 la 1 cu mama lui eu spunea că nu are cum. Și am ieșit afară și chiar așa a fost. A văzut și ea cum suntem unul cu celălalt, a văzut că ne iubim și până la urmă a fost de acord”, a spus Giulia.

„Suntem foarte bine, ai noștri sunt foarte bine. Avem sprijin, susținere din partea ambelor familii”, a spus Alexandru.

Giulia a precizat că momentan nu are un job, este în căutarea unui loc de muncă pentru că școala ei făcută în afară nu este recunoscută aici, dar caută și face tot posibilul să se angajeze într-un salon.

Cei doi au ținut legătura cu mulți dintre colegii de competiție, însă pe listă nu s-a regăsit și Ema.

colaj cu Giulia și Alexandru
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