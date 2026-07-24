Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Giulia și Alexandru și-au ales deja nașii pentru cununia religioasă: „Îi cunoașteți!”

La puțin timp de la Finala Mireasa, Giulia și Alexandru au stabilit deja nașii pentru cununia religioasă. Au făcut această dezvăluire în episodul 3 de Mireasa: Confesiuni.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Episodul 3 de Mireasa: Confesiuni i-a avut ca invitați pe Giulia și Alexandru.

Giulia și Alexandru i-au întrebat pe doamna Melinda și soțul acesteia dacă vor să le fie nași la cununia religioasă, iar răspunsul pozitiv a venit cu lacrimi de bucurie.

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Giulia și Alexandru și-au ales deja nașii pentru cununia religioasă: „Îi cunoașteți!”. Cine vor fi părinții lor spirituali: „Au plâns când le-am propus!”

„Vrem să facem cununia religioasă, probabil peste un an sau doi. Ne-am ales și nașii. Îi cunoașteți. I-am ales pe doamna Melinda și soțul ei Bogdan să ne fie nași în cununia religioasă. Pentru că Meli a fost ca o mamă pentru noi. Ea și Bogdan au fost alături de noi. Meli și Darius au făcut efortul de a veni din Franța să ne fie alături în Finală”, a spus Giulia.

„Acest gest pe care l-a făcut Meli n-o să-l uit niciodată în viața mea. Mi s-a făcut pielea de găină. Sunt niște oameni superbi. Au început să plângă când le-am pus întrebarea. S-au bucurat enorm”, a spus Alexandru.

Reamintim că doamna Melinda, mama lui Darius, a fost mama adoptivă a lui Alexandru în emisiune și a revenit în Finală pentru a le fi alături tinerilor căsătoriți, în locul părinților care nu au venit.

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