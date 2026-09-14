Mireasa sezon 14. Ce sancțiune a primit Anne-Mary pentru comportamentul față de Veronica. Simona Gherghe, anunț la finalul emisiei

La finalul emisiei live de Mireasa de pe 14 septembrie 2026, Simona Gherghe a anunțat că Anne-Mary primește o sancțiune pentru comportamentul său față de Veronica.

Simona Gherghe a anunțat că lui Anne-Mary îi este retras titlul de Mireasa Săptămânii, după ce a jignit-o și amenințat-o pe Veronica le petrecere.

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„N-o să lăsăm lucrurile așa!!”. La finalul emisiei live de Mireasa Simona Gherghe a anunțat o sancțiune pentru Anne-Mary

„N-o să lăsăm lucrurile așa! Pentru că vocabularul pe care l-ai folosit nu este potrivit în nicio interacțiune între 2 persoane. Ai amenințat. O să te sancționm, Anne. Sancțiunea este că titlul de Mireasa Săptămânii îți va fi retras. Iar casa va vota o altă Mireasa Săptămânii!”, a anunțat Simona Gherghe la finalul emisiei live.

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Anne-Mary, jigniri și amenințări de neimaginat la adresa Veronicăi: „S-a găsit scroafa din cocină să-mi ia mie bărbatul”. Imagini greu de privit de la petrecere

Radu s-a despărțit de Anne-Mary la petrecere, iar tânărul a petrecut timp cu Veronica. Anne a luat foc și a tras-o pe Veronica de pe ringul de dans, pentru a-i adresa injurii și amenințări.

„Ține-te departe de Radu că ne certăm rău. Vezi-ți de treaba ta că nu ești tu concurența mea! Dacă e singur, nu trebuie să sari pe el ca peștoaica în apă. Că te distrug. Îți promit că o să plângi toată emisiunea dacă o să continui așa. Nu vezi cum arăți tu și cum arăt eu? Eu o bat pe asta! Pe Veronica! Și-o încearcă cu mine! Babă ce ești! Nu se uită cum arată ea și cum arăt eu! O să-i fac zile negre. S-a găsit scroafa din cocină să-mi ia mie bărbatul. Niciodată în viața asta nu se bagă peste mine!”, a spus Anne-Mary.

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Imaginile au fost difuzate în emisia live de pe 14 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

După difuzarea imaginilor de la petrecere, Simona Gherghe i-a atras atenția concurentei asupra comportamentului, iar la finalul emisiei live, prezentatoarea a anunțat și sancțiunea!