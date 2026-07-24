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Mireasa: Confesiuni, sezon 9. De ce nu a venit mama lui Alexandru în Finala Mireasa. Tânărul a înțeles abia acum motivul absenței

Mama lui Alexandru i-a primit cu brațele deschise pe el și Giulia. Totuși, întrebarea a rămas: De ce nu a venit domna Ionela în Finală. Băiatul a spus motivul mamei de a lipsi în episodul 3 de Mireasa: Confesiuni. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 14:19 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 14:44
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Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Episodul 3 de Mireasa: Confesiuni i-a avut ca invitați pe Giulia și Alexandru.

Alexandru susține că mama lui a primit mesaje de amenințare, așa că a preferat să nu-și facă apariția în Finală.

De ce nu a venit mama lui Alexandru în Finala Mireasa. Tânărul a înțeles abia acum motivul absenței doamnei Ionela: „A primit mesaje vocale...”

„A primit mesaje vocale. Locația a fost publică și a fost amenințată că dacă vine acolo iese urât. Nu vreți să știți ce fel de mesaje a primit mama. Mi-a spus că îi pară rău că nu a venit, dar după mi-a spus că cel mai important lucru e că o să ne fie alături, că o să ne facă nuntă, o să vorbească cu cei de la Antena Group să vină să ne filmeze. O să se revanșeze. Doar nu mai vrea să fie persoană publică”, a spus Alexandru.

Imediat după Finală, ALexandru și Giulia au mers acasă la doamna Ionela, iar aceasta i-a spus că-i susține, că le este alături, că se va revanșa cu implicarea la nunta cea mare și că își dorește ca cei doi proaspăt căsătoriți să fie împreună pentru totdeauna.

Urmărește episodul integral în AntenaPLAY.

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Alexandru și Giulia au mers acasă la el imediat după Finală. Cum a reacționat mama băiat... Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Giulia și Alexandru și-au ales deja nașii pentru cununia religioasă: „Îi cunoașteți!”...
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