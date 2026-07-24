Mireasa: Confesiuni, sezon 9. De ce nu a venit mama lui Alexandru în Finala Mireasa. Tânărul a înțeles abia acum motivul absenței

Mama lui Alexandru i-a primit cu brațele deschise pe el și Giulia. Totuși, întrebarea a rămas: De ce nu a venit domna Ionela în Finală. Băiatul a spus motivul mamei de a lipsi în episodul 3 de Mireasa: Confesiuni.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Episodul 3 de Mireasa: Confesiuni i-a avut ca invitați pe Giulia și Alexandru.

Alexandru susține că mama lui a primit mesaje de amenințare, așa că a preferat să nu-și facă apariția în Finală.

De ce nu a venit mama lui Alexandru în Finala Mireasa. Tânărul a înțeles abia acum motivul absenței doamnei Ionela: „A primit mesaje vocale...”

„A primit mesaje vocale. Locația a fost publică și a fost amenințată că dacă vine acolo iese urât. Nu vreți să știți ce fel de mesaje a primit mama. Mi-a spus că îi pară rău că nu a venit, dar după mi-a spus că cel mai important lucru e că o să ne fie alături, că o să ne facă nuntă, o să vorbească cu cei de la Antena Group să vină să ne filmeze. O să se revanșeze. Doar nu mai vrea să fie persoană publică”, a spus Alexandru.

Imediat după Finală, ALexandru și Giulia au mers acasă la doamna Ionela, iar aceasta i-a spus că-i susține, că le este alături, că se va revanșa cu implicarea la nunta cea mare și că își dorește ca cei doi proaspăt căsătoriți să fie împreună pentru totdeauna.

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