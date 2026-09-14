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Mircea Fodor de la Mireasa, mesaj ferm pentru criticii săi! Cum arată fetița lui și ce detaliu au observat mulți

Mircea Iulian Fodor a fost concurentul eliminat de la Mireasa sezonul 14, în ediția din 11 septembrie 2026. Descoperă ce mesaj ferm a transmis acesta după ce a părăsit show-ul, dar și cum arată fetița lui, pe care a fost bucuros să o revadă.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 15:49 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 16:22
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Descoperă ce a transmis fostul concurent de la Mireasa, dar și cum arată fiica acestuia | Antena 1
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Mircea Fodor a fost eliminat în gala „Mireasa. Regatul inimii” din 11 septembrie 2026 cu un scor covârșitor de 78,48% dintre voturi. După ce a părăsit casa, concurentul a ținut să transmită un mesaj ferm pentru criticii săi. Totodată, concurentul s-a pozat alături fata lui. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată fiica acestuia, dar și ce detaliu au observat mulți dintre urmăritori.

Mircea Fodor de la Mireasa sezon 14, mesaj ferm pentru criticii săi! Cum arată fetița lui și ce detaliu au observat mulți

În vârstă de 32 de ani, Iulian Fodot a fost unul dintre cei mai controversați concurenți de la Mireasa sezonul 14. Concurentul a fost destul de frecvent protagonistul unor certuri cu băieții din competiție și viziunile sale despre viață și despre relații au stârnit discuții aprinse, dar i-au și atras totodată diferite acuzații potrivit cărora ar fi imatur și deloc constant în interacțiuni și declarații. Multele discuții aprinse l-au pus în situația de a fi propus spre eliminare, alături de Emanuel și de Andrei Beleuț.

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La scurt timp după ce a părisit competiția, Mircea Fodor a avut un mesaj ferm pentru criticii săi.

Mircea Fodor de la Mireasa sezonul 14

Mircea Fodor de la Mireasa sezonul 14

„Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați fost alături în această perioadă, cu bune și cu rele.

Vă mulțumesc celor care m-ați apreciat, celor care m-ați susținut, dar și celor care m-ați criticat sau m-ați judecat. Am primit fiecare cuvânt și fiecare reacție, pentru că toate au făcut parte din această experiență.

Parcursul meu în emisiunea "Mireasa" a fost o experiență importantă pentru mine. Am plecat de acasă cu speranțe, am trăit emoții, am cunoscut oameni și am învățat lucruri despre mine.

Astăzi sunt din nou acasă. Sunt bine și, mai presus de toate, sunt alături de fetița mea. Pentru mine, acesta este cel mai important lucru.

Mircea Fodor de la Mireasa sezonul 14

Mircea Fodor de la Mireasa sezonul 14

Vă mulțumesc că ați fost parte din povestea mea. Indiferent dacă m-ați susținut sau m-ați criticat, ați fost acolo.

Merg mai departe cu inima împăcată și cu Dumnezeu înainte”, a fost mesajul transmis de concurent.

Un detaliu observat de mulți a fost faptul că acesta a ținut să aprecieze și să mulțumească nu doar celor care l-au susținut, ci și celor care l-au criticat din diferite motive. Deși mesajul a fost unul ferm, fostul concurent a vrut să dea dovadă de maturitate și să arate că este capabil să aprecieze și criticile, nu doat laudele.

De asemenea, imediat după ce a fost eliminat din casa Mireasa, Mircea Fodor s-a pozat alături de fiica lui, care are vârsta de 3 ani:

„Te iubesc din toată inima fetița lui tatiii”, a mai spus concurentul de la Mireasa sezonul 14.

colaj foto cu mircea fodor de la mireasa sezon 14

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