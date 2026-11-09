De la ce a escaladat cearta dintre Alberto și Valentin. Cei doi nu și-au reglat conturile: "Ești mare și ești degeaba"

Alberto și Valentin s-au certat în casa Mireasa și și-au adresat replici dure. De la acuzațiile legate de Paula, cei doi au ajuns la jigniri și atacuri personale.

Tensiuni puternice în casa Mireasa! Alberto și Valentin au avut parte de o confruntare aprinsă, în care și-au adresat reproșuri și jigniri, după neînțelegerile apărute în ultima săptămână. Discuția a pornit de la acuzațiile legate de Paula și de comportamentul celor doi concurenți, însă a degenerat rapid într-un schimb dur de replici.

De la reproșuri la acuzații de falsitate

Totul a început după ce Valentin i-a reproșat lui Alberto că, dacă are ceva de spus, ar trebui să vină direct să discute cu el. Concurentul a adus în discuție comentariile făcute de Alberto despre presupusele priviri pe care le-ar fi schimbat cu Paula și despre faptul că ar avea sentimente pentru aceasta.

Alberto nu a fost de acord cu reproșurile și i-a transmis că nu înțelege de ce Valentin continuă să comenteze. Mai mult, l-a acuzat că joacă un rol în emisiune și că încearcă să folosească o strategie care nu îi aparține.

„Ești cum e scutirea de la medic, falsă”, i-a spus Alberto, înainte de a continua seria acuzațiilor. Acesta a susținut că Valentin încearcă să joace „cărțile” lui Radu, deși, în opinia sa, acestea au fost deja folosite de celălalt concurent.

Valentin a încercat să afle concret ce anume îl deranjează pe Alberto și de ce îl consideră fals. În replică, a primit un răspuns tranșant: „Din punctul meu de vedere ești nimic”.

Alberto și Valentin au ajuns la jigniri

Schimbul de replici a continuat, iar Valentin i-a transmis că sentimentul este reciproc. Alberto a mers mai departe și l-a ironizat, spunând că este „mare și degeaba”.

Concurentul a făcut referire și la experiența sa de viață, afirmând că locuiește singur de la 18 ani și că și-a construit singur educația. În replică, Valentin a vorbit despre responsabilitățile sale și despre faptul că are grijă de o femeie în vârstă pe care o consideră mama sa încă din clasa a V-a.

Nici această explicație nu a calmat conflictul. Alberto a continuat să îl jignească, spunându-i că s-a considerat pe sine prost, dar că Valentin ar fi „mai prost” decât el.

La final, concurentul a lansat o nouă replică ironică, susținând că Valentin nu l-ar putea ajunge nici dacă el s-ar opri din evoluție pentru următorii trei ani.

Confruntarea a scos la iveală tensiunile dintre cei doi, care nu au reușit să își rezolve neînțelegerile, iar discuția s-a încheiat fără ca vreunul dintre ei să își schimbe poziția.