Doamna Elena și Veronica au devenit protagonistele unui scandal de proporții, în ediția din 5 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii. Descoperă ce s-a întâmplat, de fapt.

În ediția din 5 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, un scandal uriaș s-a iscat între doamna Elena și Veronica! Cele două și-au aruncat replici dure, fără pic de reținere! Simona Gherghe a fost surprinsă de cele întâmplate și a intervenit imediat. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Doamna Elena a „explodat” de furie și s-a dezlănțuit la adresa Veronicăi, la Mireasa! Ce a putut să îi spună, fără reținere

Tensiunile din casa Mireasa sunt din ce în ce mai mari și acest lucru s-a văzut mai ales în scandalul în care protagoniste au fost doamna Elena și Veronica. Veronica a încercat să explice de ce a făcut comentarii despre aspectul fizic al lui Claudio, însă discuția a degenerat rapid.

„Dacă mă mai imiți vreodată cum vorbesc, atunci o să ai de-a face cu mine! Nu îți permit! Să îți fie rușine”, a zis femeia.

„Toată ziua trebuie să vorbiți despre mine”, a reacționat Veronica.

„Taci din gură! Ești o persoană nesuferită!”, a ripostat doamna Elena.

„Sunteți murdară pe interior! Degeaba aveți o vârstă, dumneavoastră să vă fie rușine! Sunteți și rasistă”, a fost replica Veronicăi.

Ștefania a încercat să intervină, însă doamna Elena s-a dezlănțuit și asupra ei: „Dă-i drumul la tine acolo!”.

Și mai târziu, doamna Elena nu putea să își ia gândul de la cearta cu Veronica și de la cele întâmplate.

„Cea mai nesuferită fată este!”, a fost mărturisirea făcută față de doamna Flori.

„Cum să vă zic eu, când te uiți la așa ceva rămâi cu o stare urâtă. Doamna Elena, sunteți o femeie înțeleaptă, trecută prin viață, nu puteai să treceți peste asta?”, a reacționat Simona Gherghe.

„Ea să facă toate astea despre mine și eu să trec cu vederea? Prea se urcă în cap. Ea vorbește întruna!”, a spus doamna Elena.

Simona Gherghe a reacționat și a criticat faptul că doamna Elena a avut anumite prejudecăți la adresa Veronicăi pentru faptul că este moldoveancă: „Dacă nu vă place un om, lăsați-o în pace! Trebuie să vă ridicați puțin deasupra acestor lucruri mărunte”.

Ce alte replici și-au mai aruncat și ce a ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 5 noiembrie 2026.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.