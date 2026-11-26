Laura Cosoi a povestit ce face pentru a-și menține cele cinci fetițe sănătoase și care sunt ritualurile pe care le respectă cu regularitate în familie. Totodată, vedeta de la Antena Stars a dezvăluit câteva recomandări pe care le consideră importante în această perioadă a anului.

Viața de familie ocupă un loc central în universul Laurei Cosoi, care, dincolo de proiectele profesionale, se dedică în totalitate rolului de mamă. Actrița și soțul său, Cosmin Curticăpean, formează o familie cu cinci copii: Rita, Vera, Lara, Aida și Nina, cea mai mică dintre fetițe, născută în vara acestui an. Vedeta trăiește din plin bucuria maternității și vorbește adesea despre locul special pe care familia îl ocupă în viața sa.

Laura Cosoi dezvăluie cum își ferește cele cinci fetițe de bolile sezonului rece

Laura Cosoi a rememorat momentele dificile prin care a trecut de-a lungul timpului din cauza afecțiunilor specifice sezonului rece. Actrița a explicat că începutul vieții fiecăreia dintre fetițele sale s-a suprapus cu perioadele în care virozele erau frecvente. Mai mult, vedeta a dezvăluit că familia s-a confruntat și cu episoade de vărsat de vânt și infecții cu rotavirus, situații care au fost cu atât mai complicate cu cât unele au avut loc în timp ce era însărcinată sau avea un bebeluș în grijă.

Unul dintre momentele care au pus-o la încercare pe Laura Cosoi a fost atunci când Lara, la numai patru-cinci luni, s-a îmbolnăvit de bronșiolită și RSV, diagnosticul impunând internarea micuței pentru câteva zile. Actrița a vorbit și despre perioada dificilă în care rotavirusul a afectat familia timp de mai multe luni, din toamnă și până spre sfârșitul anului. Au fost zile și nopți solicitante, marcate de griji și oboseală. Chiar și așa, vedeta consideră că nu are motive să se plângă, fiind conștientă că există părinți care se confruntă cu încercări mult mai grele în ceea ce privește sănătatea copiilor lor.

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În opinia Laurei Cosoi, alăptarea a avut un rol esențial în menținerea sănătății fetițelor sale și în protejarea lor împotriva bolilor. Actrița a mai observat că apropierea de surorile mai mari încă din primele zile de viață ar putea contribui la dezvoltarea imunității celor mici, în condițiile în care fiecare dintre fete merge la o colectivitate diferită. Vedeta își dorește ca familia să depășească fără probleme și actualul sezon al virozelor și a dezvăluit că, până în prezent, niciunul dintre bebeluși nu a dezvoltat o formă severă de boală în urma contactului cu surorile mai mari.

Printre recomandările pe care Laura Cosoi le-a împărtășit se numără plimbările în aer liber, indiferent de vreme, o dietă bogată în fructe și legume, dar și alegerea unor haine potrivite, fără a-i îmbrăca excesiv pe cei mici. Vedeta încurajează părinții să nu renunțe la timpul petrecut afară nici în zilele geroase, mărturisind că aceste obiceiuri au dat rezultate în propria familie. Deși fetițele sale au avut parte și de răceli, actrița spune că nu s-au confruntat până acum cu forme grave ale bolilor.

Actrița a povestit și despre o etapă dificilă din viața personală, când mama sa se confrunta cu probleme grave de sănătate, iar ea era însărcinată în primele două luni cu Rita. Laura Cosoi a recunoscut că a fost o perioadă încărcată emoțional, însă a subliniat că, din fericire, niciuna dintre fetițele sale nu a trecut prin forme severe de boală. La final, vedeta a ținut să le atragă atenția părinților asupra importanței consultului medical, sfătuindu-i să nu folosească inteligența artificială pentru stabilirea diagnosticelor sau alegerea tratamentelor. Chiar dacă mediul online poate oferi informații utile, aceasta consideră că medicul trebuie să fie întotdeauna cel care oferă îndrumarea de specialitate.

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