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Doamna Elena de la Mireasa, confesiune neașteptată despre Anne! Ce i-a mărturisit femeia lui Patrick, când au rămas singuri

În ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, doamna Elena i-a făcut o confesiune neașteptată lui Patrick. Descoperă ce a spus femeia despre Anne.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 12:50 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 13:04
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La petrecerea ce a avut loc sâmbătă seara, Patrick a intrat în colimatorul mamelor, care au părut extrem de determinate să îi găsească băiatului pereche potrivită. Descoperă în rândurile de mai jos ce confesiune a făcut doamna Elena despre Anne, dar și ce s-a întâmplat în ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Doamna Elena de la Mireasa, confesiune neașteptată despre Anne, la Mireasa. Capriciile iubirii! Ce i-a mărturisit femeia lui Patrick, când au rămas singuri

Petrecerea de sâmbătă la care au participat concurenții a scos la iveală detalii mai puțin știute, ce au ieșit la iveală în ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

„Din câte sunt, nu găsești una? Din șase”, a dorit să afle doamna Flori.

„Am găsit două, dar n-a fost match. Am ales ăe Anne, că m-am înțeles foarte bine cu ea, așa. Ea mi-a zis că poate Radu mă consideră o competiție în fața lui”, a fost răspunsul dat de Patrick.

„Dar nu o curtai pe Ande? Și de unde și până unde Anne?”, a dorit femeia să afle.

„Mi se pare că nu e sinceră, cum i-am zis și la Capricii. Și cum a făcut cu Beleuț mi s-a părut deplasat. Tu intri pentru un bărbat și tu alegi să faci schimb de parteneri la bachata?”, a fost răspunsul tânărului.

„Trebuia să-i spună. Cum le-a spus și la băieți. M-a deranjat pe mine un lucru. Eu am spus la toată lumea, cum a fost la Beleuț cu Ande, că eu nu mă duc, eu nu mă duc. Eu aș fi vorbit cu Ande, indiferent de ce a fost. Eu m-aș fi dus la ea, vorbeam și după aia trăgeam o concluzie.
La mine nu se schimbă, eu mă duc fie că am greșit eu, fie că a greșit ea”, a mai adăugat acesta, arătând faptul că nu este de acord cu gesturile făcute de Ande.

Tânărul nu a ezitat să spună că ar ieși la un date și cu Veronica, chiar dacă nu e genul lui, dar a fost avertizat de mame să aibă grijă că aceasta are tendința de a interpreta.

„Nu îi da speranțe, dacă nu vrei să fii cu ea”, au zis femeile.

Discuția s-a întors tot la Anne: „Eu cred că vrea să-l facă gelos”.

Mamele au spus că nu este cazul și au motivat răspunsul: „
Nu, deloc. Deci ea nu-l face gelos, nici nu mai vrea absolut deloc, deci deloc.
Ea a primit scrisori de acasă, au văzut-o părinții, au și certat-o și a spus că nu iese. S-a umilit în fața lui, deci ea gata!”, a zis doamna Elena.

Ulterior, Patrick s-a deschis și față de doamna Elena și i-a spus că Ande e tiparul lui de femeie, însă o place foarte mult și pe Anne.

„Anne este ca o fată a sufletului meu și ți-aș recomanda-o cu căldură. Nu că aș avea ceva cu Ande. Pe Anne o caracterizează niște lucruri, are niște calități care nu prea le întâlnești la fetele din ziua de azi. E deșteaptă, o duce capul, are afacerea ei, tinde să evolueze, bărbatul care va sta lângă ea va avea foarte mult de câștigat, își dorește cu tot dinadinsul să-și facă o familie, își dorește să fie iubită, își dorește ca partenerul ei să nu o trădeze și să o abandoneze. Pe Ande nu pot să spun că o cunosc pentru că Ande e intrată de puțin timp, eu n-am interacționat absolut deloc cu ea. Și Ande e frumoasă, și Ande arată bine, nu știu ce e mai departe de imaginea asta. Pe când la Anne știu ce este mai departe de imagina asta. E foarte pasională Anne, dar totodată să știi că e și posesivă, adică dacă ai pornit la drum cu ea, ea vrea să te focusezi numai pe ea. Că de aici au ieșit și discuțiile între ea și între Radu. Deci, ăsta ar fi statul”, a fost confesiunea complet neașteptată făcută de doamna Elena.

Care e fost răspunsul tânărului și ce alte scaturi și îndrumări a mai primit în ceea ce privește viața lui sentimentală?

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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