Puii eclozați din ouă artificiale au uimit experții. Cum a fost posibil procesul inedit

Puii eclozați din ouă artificiale ar putea duce la învierea unor specii dispărute, potrivit companiei care le-a creat.

Colossal, o companie de biotehnologie care vrea să readucă la viață specii dispărute, susține că a eclozat pui din ouă articiale.

O astfel de reușită ar putea duce la învierea unor specii dispărute, susține compania, scrie Science Alert.

Deși unii experți au fost uimiți de reușită, nu toți sunt convinși nici de acest experiment, nici de misiunea companiei.

În total, compania a reușit să eclozeze 26 de pui vii, cu vârste de la câteva zile la câteva luni.

Articolul continuă după reclamă

Puii eclozați din ouă artificiale au uimit experții

Puii au fost eclozați din ouă artificiale create dintr-o structură tip rețea imprimată 3D care imită o coajă de ou, potrivit companiei Colossal Biosciences.

Colossal anunțase anterior că a modificat genetic animale vii pentru a semăna cu specii dispărute, inclusiv șoareci cu blană lungă asemănătoare mamutului lânos și pui de lup care seamănă cu lupii uriași preistorici.

Directorul executiv al Colossal, Ben Lamm, a spus că tehnologia oului artificial ar putea fi extinsă într-o zi pentru a modifica genetic păsări vii astfel încât să semene cu moa uriașă din Insula de Sud a Noii Zeelande. Aceasta e o specie dispărută ale cărei ouă erau de 80 de ori mai mari decât cele ale unei găini și ar fi imposibil de depus de orice pasăre modernă.

„Am vrut să construim ceva pe care natura l-a dezvoltat deja foarte bine și să-l facem mai bun și chiar mai eficient,” a spus Lamm.

Unii experți spun că tehnologia, deși impresionantă, nu conține suficiente componente pentru a fi considerată cu adevărat un ou artificial. Ei au adăugat că ideea readucerii la viață a unor animale dispărute e probabil imposibilă.

„Ar putea folosi această tehnologie pentru a crea o pasăre modificată genetic, dar asta tot o pasăre modificată genetic rămâne,” a spus biologul Vincent Lynch de la Universitatea din Buffalo. „Nu e un moa.”

Citește și: Cel mai gras papagal din lume, pe cale de dispariție, a avut un sezon de reproducere record. Cum a fost salvat kakapo

Pentru a cloci puii, cercetătorii de la Colossal au turnat ouă fertilizate în sistemul artificial și le-au plasat într-un incubator.

Au adăugat și calciu, care în mod normal e absorbit din coaja oului, și au monitorizat în timp real dezvoltarea și creșterea embrionilor.

Experții spun că Colossal a creat o coajă artificială cu o membrană care permite pătrunderea cantității potrivite de oxigen, la fel ca într-un ou real.

Însă alte componente ale unui ou. precum organele temporare care hrănesc și stabilizează puiul în dezvoltare și elimină deșeurile, nu au fost incluse.

„Nu e un ou artificial, pentru că au fost introduse separat toate celelalte părți care fac un ou să fie ou. E o coajă artificială de ou,” a spus Lynch.

O astfel de tehnologie poate fi utilă pentru studierea animalelor actuale

În trecut, cercetătorii au folosit tehnologii mai rudimentare pentru a crea cochilii transparente care au permis eclozarea puilor din folii sau săculeți din plastic.

Astfel de tehnologii sunt utile pentru studierea dezvoltării găinilor și pentru obținerea unor informații care pot fi aplicate și altor mamifere, inclusiv oamenilor.

„Obținerea unui pui dintr-un recipient artificial nu e neapărat ceva nou,”, a spus Nicola Hemmings, specialistă în biologia reproducerii păsărilor la Universitatea Sheffield.

Pentru a readuce la viață o pasăre moa, cercetătorii trebuie mai întâi să compare ADN-ul antic extras din oase bine conservate de moa cu genomurile speciilor de păsări actuale. Și au nevoie și de o coajă mult mai mare.

Citește și: Ce specii de animale au dispărut în ultimii ani. Unele dintre ele erau foarte comune în Europa acum câteva decenii

„Nu am vrut să așteptăm până când eram pregătiți să aducem pe lume un moa uriaș,” a spus Lamm. „Am vrut să începem chiar acum să lucrăm la provocările de inginerie legate de gestație și naștere.”

Chiar dacă Colossal va reuși să creeze o pasăre înaltă asemănătoare cu moa, unii cercetători sunt preocupați de ce se va întâmpla după aceea. Inclusiv cum ar putea supraviețui într-un mediu care nu mai seamănă deloc cu cel din trecut.

Astfel de proiecte de „de-extincție” ar putea avea mai mult sens pentru speciile aflate în prezent în pericol de dispariție, unde cercetătorii ar putea conserva spermă și ovule de la indivizi vii pentru a încerca să crească populațiile existente, susțin experții.