Secretul ascuns în felul în care scrii. Ce poate să dezvăluie despre creierul tău

Experții au identificat secretul ascuns în felul în care scrii și ce informații ar putea dezvălui despre abilitățile cognitive.

Atunci când vine vorba de declinul cognitiv, teste sigure care pot identifica din timp schimbarea pot duce la un tratament mai eficient.

O nouă cercetare susține că scrisul de mână poate reprezenta baza pentru teste viitoare, scrie Science Alert.

Deși scrisul de mână nu mai reprezintă o abilitate atât de căutată în contextul lumii digitale, poate fi folosit pentru a investiga declinul cognitiv.

Potrivit experților, un astfel de test poate verifica nu doar abilitatea motorie, ci și abilitatea de procesare mentală.

Secretul ascuns în felul în care scrii

Studiile precedente au demonstrat că abilitățile de scriere de mână se deteriorează în condiții precum boala Alzheimer, ceea ce evidențiază legătura cu funcțiile cognitive.

În acest context, cercetători de la Universitatea din Evora, Portugalia, au dorit să analizeze mai îndeaproape diferențele de scriere care pot să apară la persoanele diagnosticate cu probleme cognitive.

„Scrisul nu e doar o activitate motorie, e o fereastră către creier,” susține Ana Rita Matias, de la Universitatea din Evora. „Am descoperit că adulții în vârstă cu afectare cognitivă au prezentat tipare distincte în ceea ce privește sincronizarea și organizarea mișcărilor de scriere de mână.”

„Sarcinile care implică cerințe cognitive mai ridicate au arătat că declinul cognitiv se reflectă în modul în care mișcările de scriere sunt organizate în timp, din punct de vedere al eficienței și coerenței,” a continuat experta.

Studiul s-a bazat pe 58 de persoane vârstnice din centre de îngrijire, toate cu vârste între 62 și 99 de ani. Dintre acestea, 38 fuseseră diagnosticate cu o formă de afectare cognitivă, iar restul de 20 nu prezentau astfel de probleme și erau considerate cognitiv sănătoase.

Cu un pix și o tabletă digitală, fiecare participant a fost rugat să realizeze mai multe sarcini, inclusiv trasarea de puncte și linii, copierea unor propoziții scrise și scrierea unor propoziții dictate.

În ultimul test, cu dictarea vocală, era necesară o combinație de ascultare, memorare, transformare a sunetelor în text și scriere fizică. Diferențele dintre cele 2 grupuri au devenit evidente.

Persoanele cu afectare cognitivă aveau tendința să petreacă mai mult timp pentru fiecare trasare a stiloului și să folosească mai multe mișcări mai mici pentru a finaliza sarcina.

Declinul cognitiv ar putea fi corelat cu abilitatea de a scrie de mână

Aceste rezultate susțin ideea că declinul cognitiv reduce capacitatea creierului de a compensa în timpul sarcinilor dificile. Ceea ce face ca rețelele principale de execuție motorie să fie suprasolicitate. Sarcinile care implică aceste circuite cerebrale pot evidenția semne ale declinului cognitiv.

Totuși, cercetătorii sugerează că vor fi necesare mai multe tipuri de teste de scriere pentru a evalua corect capacitățile cognitive, astfel încât să fie analizate diferite funcții ale creierului.

„Sincronizarea și organizarea mișcărilor sunt strâns legate de modul în care creierul planifică și execută acțiuni, ceea ce depinde de memoria de lucru și controlul executiv,” spune Matias.

„Pe măsură ce aceste sisteme cognitive se degradează, scrisul devine mai lent, mai fragmentat și mai puțin coordonat. În schimb, alte caracteristici pot rămâne relativ intacte, mai ales în stadiile incipiente ale declinului cognitiv, ceea ce le face indicatori mai puțin sensibili,” a continuat experta.

Testele de scriere ar putea fi folosite în viitor pentru evaluarea cognitivă fără a necesita, potențial, scanări costisitoare sau vizite la spital. Ele ar putea fi potrivite pentru centrele de îngrijire, care au fost mediul acestui studiu.

Studiul a implicat un grup relativ mic de persoane și nu a urmărit participanții în timp pentru a vedea cum se schimbă abilitățile de scriere odată cu declinul cognitiv și înaintarea în vârstă.

Cercetătorii notează, de asemenea, că nu au luat în considerare utilizarea medicamentelor, care ar putea influența abilitățile de scriere.

Studii mai ample și mai complexe ar putea reduce aceste limitări. Ar putea exista chiar oportunități de a detecta declinul cognitiv mai devreme prin scris, înainte de apariția simptomelor evidente, cum ar fi pierderile de memorie.