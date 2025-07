Finala sezonului 11 Mireasa. Cum a început povestea de iubire dintre Mihaela și Ștefan. Cei doi și-au făcut jurăminte emoționante

Au devenit soț și soție în prezența celor dragi, dar iată că a venit timpul să-și jure iubire pe veșnicie. Mihaela și Ștefan și-au făcut declarații de iubire în Marea Finală a sezonului 11 Mireasa.

Marea Finală a sezonului 11 Mireasa a început emoționant. Mirii și-au văzut miresele în rochiile strălucitoare și emoțiile au atins cote maxime.

Finala Mireasa: Mihaela și Ștefan și-au făcut jurăminte emoționante în Marea Finală a sezonului 11

Unul dintre cele mai așteptate momente ale Finalei din 11 iulie 2025 a fost cel al jurămintelor. Chiar dacă au devenit soț și soție în urmă cu câteva zile, Mihaela și Ștefan nu au apucat să-și facă promisiuni în prezența familiilor.

În minunatul cadru al Finalei, cei doi concurenți și-au jurat să se sprijine pentru totdeauna. Iată cum sună jurămintele lor:

Ștefan: Iubirea mea, mai întâi vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi te-a dat. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai grijă mereu de mine, să arăt bine și să fiu fericit. Îți promit că o să-ți fiu alături oricât de greu și obositor va fi drumul nostru împreună. Cel mai important, îți promit că îți voi fi fidel. Jur în fața lui Dumnezeu că iubirea mea pentru tine nu se va risipi niciodată.

Mihaela: Am și eu câteva cuvinte să-ți spun. Uite am ajuns la cel mai important pas din viața noastră și vreau ca promisiunile care urmează să fie doar pentru tine în viața asta. De la bun început, ochii tăi mi-au oferit sclipirea și, acum, rochia albă de mireasă îmi dovedesc că tu ai fost doar pentru mine. Am luptat mult, dar luptând împreună, noi am câștigat. Eu ți-am câștigat inima și sufletul. (...) Sunt sigură că tu mă faci cea mai fericită. Te iubesc! Vezi jurămintele complete în clipul video de mai sus.

Cum a început povestea de iubire dintre Mihaela și Ștefan

Mihaela și Ștefan formează cel mai longeviv cuplu din sezonul 11 Mireasa. Cei doi s-au plăcut încă de la început și au fost susținuți de doamna Mihaela să se cunoască mai bine. Totuși, mama a avut îngrijorări la începutul cunoașterii lor, avertizând-o pe Mihaela că Ștefan nu îi poate oferi stilul de viață luxos cu care este obișnuită.

Însă fetei nu i-a păsat, l-a plăcut mult pe Ștefan și a fost sigură că împreună vor reuși să aibă o viață frumoasă, fără lipsuri, ci cu bogăție obținută prin multă muncă.

Relația lor a evoluat frumos, fără certuri majore până la task-ul cătușelor, când Ștefan a dormit cu Liliana în același pat. Mihaela a fost deranjată, însă și-a concentrat furia asupra ”rivalei”, iertându-l rapid pe iubitul ei pentru greșeala majoră.

Doar intervențiile domnului Florin, tatăl lui Ștefan, au reușit să destabilizeze pentru moment cuplul Mihaela- Ștefan. Acesta și-a arătat, încă de la început, dezacordul în privința alegerii fiului său și, de-a lungul celor șase luni, a intervenit și a folosit cuvinte nu tocmai plăcute la adresa nurorii. De altfel, el nu a fost prezent nici la cununia civilă.

Și sora lui Ștefan a părut să aibă dubii în privința Mihaelei, pe care a bănuit-o că țintește la Marele Premiu. Însă îndoielile s-au risipit rapid, căci Alexandra chiar a susținut-o pe logodnica fratelui când scandalul Dima era în plină desfășurare.

Chiar după ce s-au logodit în Republica Moldova, Mihaela și Ștefan au fost puternic zguduiți de Task-ul Telefoanelor, când băiatul a găsit un mesaj pentru fostul Mihaelei, Dima.

Aceasta i-a explicat inițial că este vorba despre un prieten cu beneficii, cu care nu a mai avut intimitate din aprilie sau august. Adevărul era, însă, altul. În cele din urmă, Mihaela a recunoscut că l-a întâlnit pe Dima chiar înainte să intre în emisiunea Mireasa.

Momentul a fost cu greu suportat de Ștefan, care i-a apreciat sinceritatea, dar care nu mai era sigur că vrea să îi devină soț. După zile în care s-a măcinat, el a cerut un apel telefonic cu părinții. După 40 de minute de discuții, Ștefan a decis să continue cu căsătoria. Astfel, pe 9 iulie 2025, ei au devenit familia Drăguș.