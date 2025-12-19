Antena Căutare
Finala sezonului 12 Mireasa. Marii absenți de la momentele importante pentru tinerii căsătoriți. Cum a fost dansul cu părinții

În Finala sezonului 12 Mireasa au fost prezenți părinți, bunici, frați, prieteni. Totuși, au existat și absenți importanți.

Publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025, 13:57 | Actualizat Vineri, 19 Decembrie 2025, 16:24

Tinerii căsătoriți au fost înconjurați de cei dragi, însă au existat și absenți. Pe Emily și pe Florina nu le-a susținut în Finala de pe 19 decembrie 2025 nimeni din familie. Din păcate, sora Florinei nu a mai putut ajunge așa cum a promis, pentru că băiețelul său s-a îmbolnăvit. Florina a fost foarte afectată de absența surorii de la cununia civilă de pe 18 decembrie, însă în Finală, s-a bucurat să-l aibă alături pe soțul ei.

Momente emoționante pe ringul de dans. Mirii au dansat cu mamele, iar miresele au dansat cu tații

Nici mama lui Emily n-a putut ajunge la Finală, fiind în Italia. Totuși, soția lui Liviu este încurajată de familia băiatului, mai ales de Ayan, frățiorul cel mic.

„Nu pot să spun că îmi e ușor că nu e nimeni,e un moment important în viața mea, mi-ar fi plăcut să fie măcar o persoană alături dar pot să înțeleg că poate erau alte motive în spate și nu au putut să ajungă”, a spus Emily despre absența familiei.

Ca în fiecare sezon, băieții au avut un moment în care au dansat cu mamele, iar fetele cu tații. Emily și Florina au dansat cu socrii lor.

Marii absenți de la momentele importante pentru tinerii căsătoriți. Ce părinți nu au fost prezenți: „Mi-ar fi plăcut să fie măcar o persoană alături”

Și copiii au dansat împreună: Ayan a dansat cu Anais.

Vărul lui Adin, George, despre care Adin a spus că s-ar potrivi cu Ștefania, a invitat-o la dans pe tânăra burlăciță.

Familia Rădulescu a fost susținută de:

Din partea lui Cristian, părinții acestuia: domnul Ion și doamna Nicoleta, de unnchiul Alex și de Liviu, iubitul verișoarei și mătușa și verișoara: Alina și Mihaela. Din partea Denisei au venit: mama ei, doamna Mirabela, alături de tatăl viteg, domnul Sorin, și prietena Larisa.

Familia Grădinaru-Ilieș a fost susținută de:

Doamna Adriana, mama lui Adin, domnul Costel tatăl vitreg al lui Adin, Daria, sora lui Adin, George, vărul lui Adin, doamna Petronica și domnul Grigore, părinții Laviniei, surorile Laviniei: Anais, Denisa, Larisa și cumnatul Andrei.

Familia Ifrim a fost susținută de:

Părinții lui Alex: doamna Adina și domnul Gigel, bunicii Florin și Virginia și vărul Adrian.

Familia Gherman a fost susținută de:

Doamna Vasilica, mama lui Liviu, și domnul Cătălin, tatăl vitreg și de frații Ayan și Alex.

Finala sezonului 12 Mireasa. Simona Gherghe, apariție de poveste. Cum arată ținuta prezentatoarei... Chat-ul zilei la Mireasa, 19 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din Marea Finală a sezonului 12...
