Finala sezonului 12 Mireasa. Reacția băieților când își văd miresele. Finalistele au strălucit în rochiile superbe

Marea Finală a sezonului 12 Mireasa a început cu cele mai frumoase momente. Cristian, Alex, Adin și Liviu și-au întâmpinat miresele în Finala Mireasa din 19 decembrie 2025.

Băieții cu greu au reușit să-și controleze emoțiile la vederea soțiilor, care au îmbrăcat rochiile de mireasă. Totodată, fetele au fost foarte încântate să-și vadă soții la 4 ace.

Reacția lui Cristian când a văzut-o pe Denisa în rochie de mireasă. Tânărul, răvășit de frumusețea soției

Cristian a fost primul care și-a întâmpinat mireasa. Denisa a pășit foarte emoționată în rochie de mireasă în fața soțului ei, iar momentul întâlnirii a fost unul magic.

„Ești superbă!”, a spus Cristian când și-a văzut pentru prima dată soția îmbrăcată în rochie de mireasă.

Adin, fascinat de apariția Laviniei în rochie de mireasă. Cum a reacționat tânărul când și-a văzut soția

Adin nu mai putea de emoție în așteptarea soției. Când a văzut-o pe Lavinia în rochie de mireasă, fiul doamnei Adriana a fost pur și simplu fascinat. În rochia mulată cu trenă detașabilă, Lavinia a pășit și ea foarte emoționată în fața mirelui său.

„Ce frumoasă ești! Ca o prințesă”, a spus Adin când a văzut-o pe Lavinia pentru prima dată în rochie de mireasă.

Cum a reacționat Alex când a văzut-o pe Florina în rochie de mireasă. Mirele, extrem de emoționat când și-a luat de mână prințesa

Alex și-a întâmpinat soția, care a strălucit în rochia de prinețsă pe care și-a ales-o. Tânărul mire a fost fermecat de apariția Florinei.

„ E superbă! Extraordinar de frumoasă”, a spus Alex când a văzut-o pe Florina pentru prima dată în rochie de mireasă.

Liviu, impresionat de frumusețea soției sale. Ce reacție a avut când Emily a pășit în fața lui în rochie de mireasă

Ultimul, dar nu cel din urmă, Liviu și-a așteptat frumoasa soție. Pentru Liviu și Emily emoțiile finalei nu vin la pachet cu așteptarea rezultatului votului, pentru că ei au fost eliminați de casă din cursa pentru marele premiu. Emily a pășit în fața lui Liviu în rochia de mireasă care îi complimentează silueta și formele, iar Liviu a fost extrem de încântat să vadă cât de frumoasă este.

„Nici nu mai știu ce să zic, tremur din toate încheieturile”, a spus Liviu când a văzut-o pe Emily pentru prima dată în rochie de mireasă.