În ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii au fost invitați Edera și Liviu din sezonul 11 Mireasa. Vezi ce mai fac și cum arată în prezent aceștia.

Surpriză de proporții pentru fani, căci în ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii au fost invitați Edera și Liviu, foști concurenți în sezonul 11. Descoperă în rândurile de mai jos ce mai fac și cum arată cei doi în prezent.

Îți amintești de Edera și Liviu de la Mireasa sezonul 11? Ce mai fac în prezent și cât de mult s-au schimbat

Fanii emisiunii Mireasa au putut descoperi recent ce mai fac și cum mai arată azi Edera și Liviu de la Mireasa sezonul 11. Cei doi au făcut confesiuni surprinzătoare și au oferit un adevărat exemplu de cum arată un cuplu puternic și fericit. Deși s-au schimbat destul de mult din punct de vedere fizic, arătând mult mai maturi și purtând un look diferit, cei doi au rămas la fel de zâmbitori și optimiști.

„Avem alături de noi un cuplu foarte îndrăgit, Edera și Liviu. Dragilor, în voi au crezut concurenții din casă? Că uite, dragostea voastră a crescut pe zi ce trece tot mai mult”, a spus Raluca Preda, prezentând invitații.

„Nu, chiar inițial n-au crezut deloc în cuplul nostru”, a spus Liviu.

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„Nimeni, chiar nu. Cel puțin așa știm noi că nu prea s-a crezut în relația noastră. Fiind foarte tineri la început de drum, eu fiind din Republica Moldova, el de aici, vă dați seama. Dar când am ieșit din casă, chiar ne-am dat seama că aveam foarte multă susținere din partea oamenilor.

Mi s-a schimbat viața total, clar, din momentul în care am venit aici”, a fost mărturisirea făcută de Edera.

„Bine, că depindeți de pagină. Pe Instagram aveam susținere și pe TikTok, pe Facebook nu prea. Adică nu știu de ce era discrepanța asta, dar părerile erau oricum împărțite. Unii credeau în noi, alții nu. Cei drept, timpul le-a demonstrat că nu a fost chiar așa și că noi chiar ne iubim cu adevărat. Adică ne-am iubit din prima clipă, zic eu”, a mărturisit Liviu de la Mireasa sezonul 11.

„Și mă bucur, sunteți chiar un exemplu pentru concurenții noștri. Așa că nu contează cine crede în voi sau nu”, a spus Raluca Preda.

Concurenții și-au deschis sufletul și au vorbit mai multe despre cum au reușit să treacă peste încercările vieții, demonstrând că sunt un cuplu cu adevărat puternic: „Am pierdut două sarcini, lucru ce ne-a marcat toata viața”.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.