Mesajele Sabrinei după ce Andrei Perneș a murit. Ce cuvinte a avut fosta soție

Sabrina îl plânge pe Andrei Perneș, cel cu care a avut o relație mai bine de doi ani. Tinerii s-au cunoscut la Mireasa, unde s-au și căsătorit, și au fost împreună până în vara anului 2024.

Andrei Perneș a pierit într-un accident rutier și a lăsat multă durere în urma sa. Cei dragi își strigă durerea în social media. Printre ei se află și Sabrina, fosta soție a lui.

Mesajul Sabrinei după ce Andrei Perneș a murit. Ce cuvinte a avut fosta soție

”Încă sper că nu e real”, a scris Sabrina în social media. Ea a postat o poză cu Perneș, care o ținea în brațe și o săruta pe gât. Ulterior a revenit cu o nouă fotografie. ”Te rog sp ai grijă de tine acolo sus. O să am eu grijă de Apollo, Abel și Adolf”, a mai notat fosta concurentă de la Mireasa.

Articolul continuă după reclamă

Sabrina și Andrei Perneș au format un cuplu timp de doi ani de zile, dar drumurile lor s-au separat în vara anului 2024. Iubirea lor a fost una pătimașă, iar Andrei a luptat mult să o cucerească. De dragului lui, Sabrina s-a mutat la Cluj, însă lucrurile nu au mai funcționat între ei.

„Separarea e definitivă și irevocabilă. Deja a trecut foarte mult timp. Fiecare e pe treaba lui. Ne-am despărțit de comun acord. Nu s-a despărțit ea, nu m-am despărțit eu. Eu sau ea sau împreună nu am știut să ne gestionăm problemele pe care ni le-am creat tot noi. Porneam într-un punct, ne reveneam și ajungeam în acelați punct. Nu a fost să fie. Lucrurile s-au întâmplat frumos, dar diferit. Fiecare a iubit în felul lui. Eu am iubit mai mult verbal ea mai mult prin fapte. Eu și ea am lupatat mult pentru relație. Fiecare în felul lui. Dar am ajuns în punctul în care am zis că nu mai e nevoie, nu mai e ok să se mai lupte. Ai dreptul să te oprești”, a povestit Perneș.

La vremea respectivă, Andrei afirma că priveau în mod diferit viitorul, așa că au decis de comun acord să se separe.

Citește și: Gestul surorii lui Andrei Perneș după ce tânărul a murit într-un accident. Ce a postat

Andrei Perneș a murit. Era singur în mașină

În jurul orei 5:30, 19 februarie 2025, Andrei Perneș a pierdut controlul mașinii sale și a ieșit de pe șosea. Autoturismul s-a răsturnat, iar fostul concurent de la Mireasa a rămas încarcerat.

”Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit în această dimineață la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Bunești. Apelul de urgență a venit în jurul orei 05.30, iar la fața locului s-au deplasat echipajele de la Punctul de Lucru Gherla, cu o autospecială cu modul de descarcerare, respectiv o ambulanță SMURD. De asemenea, la misiune a luat parte și o ambulanță SAJ cu medic.

Forțele noastre au găsit la fața locului un autoturism răsturnat în afara părții carosabile, iar în interior s-a aflat încarcerat un bărbat de aproximativ 30 de ani. Din păcate, aceasta prezenta leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat”, au informat reprezentanții ISU Cluj.

Polițiștii au anunțat că: ”În cauză se efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă”.

Din cercetările preliminare a reieșit faptul că, Perneș, în timp ce conducea mașina dinspre Dej înspre Gherla, pe fondul altor preocupări de natură a-i distrage atenția, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, răsturnându-se în afara părții carosabile.